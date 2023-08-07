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Які продукти треба їсти в серпні, щоб отримати максимум користі

Які продукти корисні влітку (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Необхідні для організму вітаміни та мінерали найкраще отримувати з їжі. Тим паче сезонні продукти вважаються найкориснішими, тому що вони найменше піддаються обробці.

Про те, які продукти треба включити в раціон зараз, розповіла ендокринолог Олеся Підмурняк у своєму Instagram.

Кавун

Ця велика ягода є джерелом вітаміну А і С, магнію і калію та клітковини, які допомагають боротись зі стресом, покращують сон та роботу серця. До того ж кавун багатий на бета-каротин та лікопин, які знижують ймовірність розвитку різних захворювань.

Інжир

Інжир багатий на клітковину, мідь, вітамін В6 та калій. Також містить антиоксиданти, які зміцнюють імунітет та запобігають різним захворюванням.

Кукурудза

Ця зернова культура містить фолієву кислоту, що важлива для жінок, які планують материнство. Крім того, кукурудза багата на вітаміни В3 і В6, які позитивно впливають на роботу нервової системи. Також містить антиоксиданти, такі як лютеїн і зеаксантин, які підтримують гостроту зору.

Яблука

Яблука містять вітаміни С, В1, В2, Р і Е. Також цей фрукт багатий на клітковину, що позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту.

Баклажан

Баклажан містить велику кількість калію, які позитивно впливають на роботу серця і судин та допомагають зменшити набряки. Також корисний тим, хто хворіє на атеросклероз, оскільки грубі волокна овоча виводять з організму токсини, після чого знижується рівень "поганого" холестерину в крові.

 

Раніше ми писали про те, який вид хліба найкорисніший для здоров'я.

Також читайте, які "суперфуди" насправді шкідливі.

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