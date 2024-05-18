Які продукти не можна давати дітям до одного року: запам'ятайте цей список

Мед

У будь-якому вигляді. Він шкідливий для немовлят, оскільки в ньому можуть міститися Clostridium botulinum, що викликають ботулізм. Шлунково-кишковий тракт дорослого чудово справляється з ними, а от у дитини він ще не повністю розвинений і недостатньо сильний, щоб боротися з токсинами.

Фруктовий сік та фреш

Навіть 100-відсотковий, не є чимось кращим, ніж цукрова вода. Він містить калорії, але не містить клітковини та поживних речовин, які потрібні дітям. Американська академія педіатрії (AAP) тепер рекомендує взагалі не давати фруктовий сік дітям молодше року.

Але навіть після першого дня народження сік може бути лише в невеликих кількостях протягом дня - не більше 110 мл на день для дітей віком до 3 років.

Коров'яче молоко в якості самостійного напою

В нього високий вміст різних поживних речовин, що може давати додаткове навантаження на нирки. Однак молоко можна додавати до каші, омлету.

Сирі яйця, м'ясо, риба, непастеризовані продукти та молочні продукти

Вони можуть містити небезпечні бактерії та викликати захворювання.

Кофеїн

Включаючи чай, каву та шоколад. Не встановлена безпечна кількість кофеїну для маленьких дітей.

Їжа, яка не розчиняється у роті

Через небезпеку задухи також не давайте дитині їжу, яка не розчиняється в роті, не розтирається яснами або легко прослизає в дихальні шляхи. Утримуйтеся від неї, доки ваша дитина не почне добре жувати.

Сирі овочі

Сирі овочі з твердою м'якоттю (морква, болгарський перець, селера). Зваріть їх і наріжте кубиками або нашаткуйте перед подачею.

Сирі фрукти

Сирі фрукти з твердою м'якоттю (яблука, незрілі груші) та цілі ягоди з кісточками (виноград, вишня).

Також не можна давати дитині: