Какие продукты нельзя давать детям до одного года: запомните этот список

Мед

В любом виде. Он вреден для младенцев, поскольку в нем могут содержаться вызывающие ботулизм Clostridium botulinum. Желудочно-кишечный тракт взрослого отлично справляется с ними, а вот у ребенка он еще не полностью развит и недостаточно силен, чтобы бороться с токсинами.

Фруктовый сок и фреш

Даже 100-процентный, не является чем лучше, чем сахарная вода. Он содержит калории, но не содержит клетчатки и питательных веществ, необходимых детям. Американская академия педиатрии (AAP) теперь рекомендует вообще не давать фруктовый сок детям младше года.

Но даже после первого дня рождения сок может быть только в небольших количествах в течение дня - не более 110 мл в день для детей младше 3 лет.

Коровье молоко в качестве самостоятельного напитка

У него высокое содержание различных питательных веществ, что может давать дополнительную нагрузку на почки. Однако молоко можно добавлять в кашу, омлет.

Сырые яйца, мясо, рыба, непастеризованные продукты и молочные продукты

Они могут содержать опасные бактерии и вызывать заболевание.

Кофеин

Включая чай, кофе и шоколад. Не установлено безопасное количество кофеина для детей.

Еда, которая не растворяется во рту

Из-за опасности удушья также не давайте ребенку пищу, которая не растворяется во рту, не растирается деснами или легко проскальзывает в дыхательные пути. Воздерживайтесь от нее, пока ваш ребенок не станет жевать.

Сырые овощи

Сырые овощи с твердой мякотью (морковь, болгарский перец, сельдерей). Сварите их и нарежьте кубиками или нашинкуйте перед подачей.

Сырые фрукты

Сырые фрукты с жесткой мякотью (яблоки, незрелые груши) и целые ягоды с косточками (виноград, вишня).

Также нельзя давать ребенку: