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Які продукти не можна давати дітям: фітнес-тренер Мандзяк розкрив всю правду

Фото: Яке має бути харчування у дітей (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Раціональне харчування є найважливішою складовою формування здоров’я дитини, сприяє збереженню здоров’я, опірності фізичним факторам навколишнього середовища. Як годувати дитину - питання, яке хвилює усіх батьків, адже не у всіх дітей харчові звички правильно розвинуті.

Що має бути в раціоні дитини, в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна розповів професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Яке має бути харчування дитини?

Фітнес-тренер наголосив, що для дітей мають бути ті самі принципи харчування, як і для дорослих.

Основою раціону дитини повинна бути цільна, необроблена їжа. До неї відносяться: фрукти, овочі, злакові, бобові, нежирне м'ясо, риба, молочні продукти.

"Звісно, треба зробити дитяче харчування смачним, а для цього можна додати трішки не надто корисної, але смачної їжі", - поділився експерт.

Що радить МОЗ

Харчування дітей повинно бути здоровим і збалансованим не лише в школі, а й вдома. Ось кілька порад, які допоможуть скласти домашнє меню:

  • Акцентуйте увагу на овочах і бобових - вони повинні бути основою раціону.

  • Стежте, щоб дитина щодня споживала фрукти та ягоди, молочні та кисломолочні продукти у невеликих порціях, а також цільнозернові продукти, насіння та горіхи.

  • Протягом тижня включайте до раціону рибу (2-3 рази на тиждень) і м’ясо, переважно птиці і кролика.

  • Мінімізуйте кількість солі та цукру: для дітей це 2-3 г на добу, для підлітків менше 5 г на добу. Щодо цукру, враховуйте, що норма складає 25-50 г на добу, включаючи фруктові цукри.

  • Використовуйте корисні олії, такі як оливкова, кукурудзяна, лляна, гарбузова та горіхова.

  • Слідкуйте за водним балансом школяра: дитина має отримувати достатню кількість рідини і пити не за графіком, а орієнтуючись на відчуття спраги.

До цього Віктор Мандзяк розказав, яке м'ясо треба їсти, щоб худнути.

А також дізнайтеся, чи можна схуднути без тренувань.

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