Какие продукты нельзя давать детям: фитнес-тренер Мандзяк раскрыл всю правду

Какое должно быть питание ребенка?

Фитнес-тренер подчеркнул, что для детей должны быть те же принципы питания, что и для взрослых.

Основой рациона ребенка должна быть цельная, необработанная пища. К ней относятся: фрукты, овощи, злаковые, бобовые, нежирное мясо, рыба, молочные продукты.

"Конечно, нужно сделать детское питание вкусным, а для этого можно добавить немного не слишком полезной, но вкусной пищи", - поделился эксперт.

Что советует Минздрав

Питание детей должно быть здоровым и сбалансированным не только в школе, но и дома. Вот несколько советов, которые помогут составить домашнее меню: