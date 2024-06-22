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Какие продукты нельзя давать детям: фитнес-тренер Мандзяк раскрыл всю правду

Фото: Какое должно быть питание у детей (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Рациональное питание является важнейшей составляющей формирования здоровья ребенка, способствует сохранению здоровья, устойчивости к физическим факторам окружающей среды. Как кормить ребенка - вопрос, который волнует всех родителей, ведь не у всех детей пищевые привычки правильно развиты.

Что должно быть в рационе ребенка, в эксклюзивном комментарии РБК-Украина рассказал профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк.

Какое должно быть питание ребенка?

Фитнес-тренер подчеркнул, что для детей должны быть те же принципы питания, что и для взрослых.

Основой рациона ребенка должна быть цельная, необработанная пища. К ней относятся: фрукты, овощи, злаковые, бобовые, нежирное мясо, рыба, молочные продукты.

"Конечно, нужно сделать детское питание вкусным, а для этого можно добавить немного не слишком полезной, но вкусной пищи", - поделился эксперт.

Что советует Минздрав

Питание детей должно быть здоровым и сбалансированным не только в школе, но и дома. Вот несколько советов, которые помогут составить домашнее меню:

  • Акцентируйте внимание на овощах и бобовых - они должны быть основой рациона.

  • Следите, чтобы ребенок ежедневно употреблял фрукты и ягоды, молочные и кисломолочные продукты в небольших порциях, а также цельнозерновые продукты, семена и орехи.

  • В течение недели включайте в рацион рыбу (2-3 раза в неделю) и мясо, преимущественно птицы и кролика.

  • Минимизируйте количество соли и сахара: для детей это 2-3 г/сут, для подростков меньше 5 г/сут. Относительно сахара, учитывайте, что норма составляет 25-50 г/сут, включая фруктовые сахара.

  • Используйте полезные масла, такие как оливковое, кукурузное, льняное, тыквенное и ореховое.

  • Следите за водным балансом школьника: ребенок должен получать достаточное количество жидкости и пить не по графику, а ориентируясь на чувство жажды.

До этого Виктор Мандзяк рассказал, какое мясо нужно есть, чтобы худеть.

А также узнайте, можно ли похудеть без тренировок.

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