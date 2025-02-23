Ці прізвища найчастіше носили мери українських міст: чи є ваше у списку?

Які прізвища носили голови українських міст і сіл

Прізвища, пов'язані з давніми керівниками українських міст і сіл, є важливим історичним свідченням розвитку суспільства. Вони виникли на основі посад і звань, які відігравали ключову роль в управлінні громадами.

Досліджуючи їх походження, науковці отримують цінні відомості про соціальну організацію, традиції та навіть мовні особливості різних регіонів.

Редько зазначає, що багато сучасних прізвищ походять від давніх посадових титулів, зокрема війта.

Війт (староста) - керівник тутешнього (міського чи сільського) управління або самоврядування в середньовічній Німеччині, Литовському князівстві, Польщі та Україні. Спочатку ця посада була спадковою, а потім стала виборною.

Саме від цього слова утворилися такі родові імена:

Війтів

Вітів

Войтів

Війтович

Войтович

Вуйтович

Войтенко

Войтюк

Витюк

Войтина

Войтунь

Войтишин

Вітишин

Вітовський

Вуйцик

Ці прізвища збереглися й донині, відображаючи традиції громадського управління та національну спадщину України. Вони є своєрідним містком між минулим і сучасністю, нагадуючи про самобутність української системи місцевого врядування.