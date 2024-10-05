Які прізвища в давнину отримували бідні українці: вони існують й досі

Які прізвища мали бідні люди

У давні часи прізвища походили з прізвиськ, які мали люди у народі. Тому вони відображали рід занять, походження, матеріальне становище або фізичні вади.

Біда, Бідненко, Бідний, Убогий, Бідула, Бідолах, Злиденний, Сіромаха - у людей, в яких за душею ні копійки.

Старець, Старченко, Старчук - такі прізвища утворювалися від слова "старцювати", тобто жебракувати, просити милостиню.

Голод, Голоденко, Голодняк - бідні люди, які не мали що їсти.

Босий, Босюк, Голий, Голик, Голюк, Голяк, Голенко, Голота, Голотюк - нужденні люди, в яких не було грошей на одяг та взуття.

Халупний, Халупник, Халупенко - люди, які жили у дуже скромному помешканні.

Безхатній, Безуглий, Безугленко, Погорілий, Погоріляк, Погорелко - такі прізвища мали люди, які не мали свого житла або залишилися без нього через пожежу.

Бурлак, Бурлака - вживалося для опису тих, у кого нічого не було, безпритульних, безземельних, безрідних, вічних наймитів.

Гета, Гетало, Гетенко - таке прізвище колись вказувало на стареньку та виснажену працею конячку, або на власника такої тварини.

Дерновий - вказувало на осіб, які через бідність проживали у землянці, покритій дерном.

Капара - походить від слова "капарити", що означало жити убого або у злиднях.

Прізвище Кубрак і Кубраков вживалися для опису бідолах, яким у житті сильно не пощастило.

Нетяга - таке прізвище вказувало на козацьку голоту.

Нечволод - історики вказують, що таке прізвище могло стосуватися людини благородної, але збіднілої, яка втратила своє майно.

Холоп, Холопа, Холопців - вказував на невільника чи просту людину яка не мала власності або вищого соціального статусу. Могло виникнути як символічна мітка низького суспільного положення родини.

Батрак, Батраків - використовувалося для позначення найманого селянина, який працював на чужій землі. Батраки мали обмежені права, і зазвичай, низький соціальний статус.

Горбач, Горбачів - вказувало на звичайних робітників або селян, які зазвичай виконували фізичну роботу в важких умовах, таких як поле чи шахта. Прізвище свідчило про фізичну працю, яка могла вплинути на їхнє здоров'я.

Сирота - це була родина, яка втратила одного або обох батьків, чи була без батьків зовсім.

Варто нагадати, що у перші прізвища з'явилися в українських документах в XIV-XV ст. Переважно їх отримали представники суспільної верхівки. Згодом прізвища стали отримувати й інші українці.

Прізвище обирали за професією, за фізичними вадами, за матеріальним статком, за місцевістю, за ім'ям батька та навіть матері, а ще - за рисами характеру.