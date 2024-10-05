Какие фамилии в старину получали бедные украинцы: они существуют до сих пор

Какие фамилии имели бедные люди

В древности фамилии происходили из прозвищ, которые имели люди в народе. Поэтому они отражали род занятий, происхождение, материальное положение или физические изъяны.

Біда, Бідненко, Бідний, Убогий, Бідула, Бідолах, Злиденний, Сіромаха - у людей, у которых за душой ни копейки.

Старець, Старченко, Старчук - такие фамилии образовывались от слова "старцювати", то есть попрошайничать, просить милостыню.

Голод, Голоденко, Голодняк - бедные люди, которым нечего было есть.

Босий, Босюк, Голий, Голик, Голюк, Голяк, Голенко, Голота, Голотюк - нуждающиеся люди, у которых не было денег на одежду и обувь.

Халупний, Халупник, Халупенко - люди, которые жили в очень скромном доме.

Безхатній, Безуглий, Безугленко, Погорілий, Погоріляк, Погорелко - такие фамилии имели люди, которые не имели своего жилья или остались без него из-за пожара.

Бурлак, Бурлака - употреблялось для описания тех, у кого ничего не было, беспризорных, безземельных, безродных, вечных батраков.

Гета, Гетало, Гетенко - такая фамилия когда-то указывала на старенькую и истощенную трудом лошадку, или на владельца такого животного.

Дерновий - указывало на лиц, которые из-за бедности проживали в землянке, покрытой дерном.

Капара - происходит от слова "капарити", что означало жить убого или в нищете.

Фамилия Кубрак и Кубраков употреблялись для описания бедняг, которым в жизни сильно не повезло.

Нетяга - такая фамилия указывала на казацкую голытьбу.

Нечволод - историки указывают, что такая фамилия могла касаться человека благородного, но обедневшего, потерявшего свое имущество.

Холоп, Холоп, Холопцев - указывал на невольника или простого человека, который не имел собственности или высшего социального статуса. Могло возникнуть как символическая метка низкого общественного положения семьи.

Батрак, Батраков - использовалось для обозначения наемного крестьянина, работавшего на чужой земле. Батраки имели ограниченные права и, как правило, низкий социальный статус.

Горбач, Горбачів - указывало на обычных рабочих или крестьян, обычно выполнявших физическую работу в тяжелых условиях, таких как поле или шахта. Фамилия свидетельствовала о физическом труде, который мог повлиять на их здоровье.

Сирота - это была семья, потерявшая одного или обоих родителей, или без родителей совсем.

Стоит напомнить, что первые фамилии появились в украинских документах в XIV-XV вв. В основном их получили представители общественной верхушки. Со временем фамилии стали получать и другие украинцы.

Фамилию выбирали по профессии, по физическим недостаткам, по материальному достатку, по местности, по имени отца и даже матери, а еще - по чертам характера.