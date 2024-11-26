Какие предметы и акценты в интерьере "согреют" вас зимой

Зима - это время, когда хочется создать в доме атмосферу тепла и уюта, чтобы компенсировать холода за окном. От цветовых акцентов к текстурам - есть множество способов сделать интерьер более уютным в зимний период.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о предметах и элементах декора, которые визуально добавят вашему дому тепла, даже если за окном холодно.

Теплые текстуры: одеяла, пледы и подушки

Нет ничего лучше для создания атмосферы тепла, чем мягкие текстуры. Большой плед или уютные подушки на диване или креслах добавят не только комфорта, но и визуального тепла. Выбирайте текстиль из натуральных материалов, таких как шерсть, кашемир или велюр.

Цвет таких предметов лучше выбирать теплый - от оттенков бежевого и коричневого до глубоких красных и оранжевых тонов. Это создаст ощущение, будто помещение "окутывается" теплом.

Одеяла и пледы теплых цветов визуально "греют" (фото: Pixabay.com)

Теплые цвета стен и акцентов

Цвета способны создавать визуальный эффект тепла. Для зимнего интерьера выбирайте оттенки, ассоциирующиеся с теплом: бежевые, золотистые, коричневые, а также глубокие винные и темно-красные тона.

Создайте контраст с холодными зимними днями с помощью ярких красок, напоминающих тепло солнца. Такие цвета будут смотреться особенно уютно в спальнях, гостиных или столовых. Они придают ощущение покоя и уюта в холодное время года.

Теплые оттенки стен зимой выглядят очень приятно (фото: Pexels.com)

Светильники с теплым светом

Для того чтобы в зимние месяцы ваш интерьер не казался холодным, важно правильно выбирать освещение. Предпочитайте светильники с теплым желтым или золотистым светом.

Лампы с мягким рассеянным светом помогут создать атмосферу интимности и тепла в комнате. Теплые оттенки освещения особенно подходят для вечернего времени, когда хочется расслабиться и наслаждаться теплом дома.

Зимой "согревает" даже правильное освещение (фото: Pixabay.com)

Ковры и ковролин

Ковры и ковролин могут стать не только практичным элементом декора, но и важным акцентом, придающим теплу в интерьер. Выбирайте ковры с густым ворсом и теплыми цветами, которые будут приятными на ощупь и будут смотреться мягко.

Шерсть и велюр - лучшие материалы для зимнего сезона, ведь они не только придают комфорт, но и визуально делают помещение более теплым. Правильный ковер может изменить атмосферу комнаты, придав в нее уют и элегантность.

Ковер зимой - идеальное решение (фото: Pixabay.com)

Декоративные элементы из природных материалов

Деревянные предметы и аксессуары из натуральных материалов всегда ассоциируются с теплом и естественным комфортом. К примеру, деревянные рамки для картин, столики, подставки или полочки вносят в помещение приятную текстуру.

Такие элементы отлично смешиваются с другими зимними декорациями и дополнительно поддерживают тепло в атмосфере. Они также подходят для разных стилей интерьеров, от классики до современного дизайна.

Деревянные вещи теплые на ощупь и вид (фото: Pexels.com)

Комнатные растения

Зелень и растения - это не только способ украсить интерьер, но и отличный способ добавить ощущение тепла в холодный сезон. Большие комнатные растения, такие как фикусы или пальмы, создают эффект природного тепла.

Также можно добавить в интерьер маленькие горшки с растениями, имеющими яркие листья, например, каланхоэ или узамбарские фиалки. Они не только добавляют естественный элемент в интерьер, но помогают разбавить зимнюю монотонность.

Комнатные растения зимой придают летнюю атмосферу (фото: Freepik.com)