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Які предмети в будинку гальмують сигнал Wi-Fi. Мало хто про це знає

Якій предмети погіршують сигнал Wi-Fi (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Як вдома виникає слабкий сигнал Wi-Fi, то причина криється у деяких предметах, які можуть серйозно заважати сигналу. Все тому, що деякі побутові прилади сповільнюють роботу роутера.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Тechradar.

Мікрохвильова піч

Мікрохвильова піч може зашкодити сигналу інтернету. Це стосується печей, які використовують для роботи магнетрон. 

Однак випромінювання магнетрона настільки сильне, що повністю вибивається із захисного екрана мікрохвильовки. В результаті сигнал від бездротової мережі погіршується повністю.

Тому варто уникати розташування роутера поруч з мікрохвильовкою.

Дзеркало

Отже, якщо біля вашого роутера є велике настінне або підлогове дзеркало в повний зріст, то краще переставити його в іншу кімнату.

Телефони

Поставте роутер якомога вище

Не ставте роутер на підлогу, чим вище знаходиться роутер, тим краще. Роутер на підлозі більше допомагає приймати сигнал сусідам, ніж вашому телефону чи ноутбуку.

Якщо є можливість, то поставте роутер на шафу, там ніхто не зачепить його і заодно сигнал буде поширюватися краще.

Покрутіть антену

Якщо ви перебуваєте в одній кімнаті з роутером, то стан антени майже ніяк не позначиться на сигналі. Але якщо ви йдете в інші кімнати, то є сенс покрутити і виставити антени. 

Якщо у роутера дві антени, то розташуйте одну вертикально, іншу під великим кутом.

Встановіть роутер в центрі квартири

Якщо планування будинку чи квартири дозволяє поставити роутер в центр, то варто зробити це. Сигнал Wi-Fi від роутера буде більш рівномірно розподілятися по квартирі, проникаючи до всіх кімнат.

Раніше ми повідомляли, як дізнатись, що хтось чужий підключений до вашого Wi-Fi.

Також читайте, коли в Україні з'явиться 5G.

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