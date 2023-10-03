За які порушення можуть вимкнути електрику: пояснення енергетиків

Попереду опалювальний сезон та деякі українці бояться, що їм можуть відключити постачання електроенергії через заборгованість з оплати. Однак відключити електрику можуть лише у разі деяких порушень. І є категорії, яким світло відключати точно не будуть.
За які порушення можна залишитися без електроенергії, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення "Львівобленерго" у Facebook.
"Допуск працівників "Обленерго" до лічильника - це обов'язок споживача. У разі систематичного недопуску енергетиків до приладів обліку можливе припинення електропостачання", - йдеться у повідомленні.
Контрольні огляди лічильників проводять один раз на три місяці, а у споживачів з АСКОЕ - раз на півроку. При цьому роблять фотофіксацію лічильників.
Енергетики обов'язково повинні мати з собою службові посвідчення та пред'явити їх споживачеві на першу вимогу.
При цьому можна зателефонувати до кол-центру "Обленерго" у вашому місті та назвати оператору прізвище працівника та номер його службового посвідчення або табельний номер.
"Згідно з постановами НКРЕКП під час воєнного стану побутових споживачів електроенергії не відключають за борги. Але це не означає, що не потрібно платити. Адже саме на цих коштах тримається робота всієї енергосистеми України", - наголосив заступник директора з комерційного обліку Юрій Кошла.
До речі, раніше ми розповідали про те, як внести свої дані до спеціальної бази вразливих споживачів.
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