За які порушення можуть вимкнути електрику: пояснення енергетиків

За що можуть вимкнути електрику

Заборгованість за використання електроенергії у гаражах чи гаражних кооперативах, оскільки відповідно до постанови НКРЕКП з 2023 року такі об'єкти ведуть розрахунки за промисловими тарифами.

Борг за невраховану електроенергію, тобто коли є фіксація факту крадіжки

При здійсненні підприємницької діяльності побутовим споживачем та після акту та попередження споживач не переуклав договір як юридичний

Недопуск працівників "Обленерго" до приладів обліку контрольного знімання показника чи заміни лічильників.

"Допуск працівників "Обленерго" до лічильника - це обов'язок споживача. У разі систематичного недопуску енергетиків до приладів обліку можливе припинення електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Як перевірити особу працівників "Обленерго"

Контрольні огляди лічильників проводять один раз на три місяці, а у споживачів з АСКОЕ - раз на півроку. При цьому роблять фотофіксацію лічильників.

Енергетики обов'язково повинні мати з собою службові посвідчення та пред'явити їх споживачеві на першу вимогу.

При цьому можна зателефонувати до кол-центру "Обленерго" у вашому місті та назвати оператору прізвище працівника та номер його службового посвідчення або табельний номер.

А кому світло вимикати точно не будуть?

Сім'ям, у яких є понад троє прийомних дітей

Дитячим будинкам сімейного типу

Мешканцям квартир, серед яких є хоча б одна людина, яка залежить від електричних медичних приладів, які потребують постійного електроживлення

Багатодітним сім'ям

Особам з інвалідністю І чи II групи

Людям, які доглядають дітей з інвалідністю або осіб, які отримали каліцтва в дитинстві

"Згідно з постановами НКРЕКП під час воєнного стану побутових споживачів електроенергії не відключають за борги. Але це не означає, що не потрібно платити. Адже саме на цих коштах тримається робота всієї енергосистеми України", - наголосив заступник директора з комерційного обліку Юрій Кошла.