За какие нарушения могут отключить электричество: объяснение энергетиков

Впереди отопительный сезон и некоторые украинцы боятся, что им могут отключить поставку электроэнергии из-за задолженности по оплате. Однако отключить электричество могут только в случае некоторых нарушений. И есть категории, которым свет отключать точно не будут.
За какие нарушения можно остаться без электроэнергии, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение "Львовоблэнерго" в Facebook.
"Допуск работников "Облэнерго" к счетчику - это обязанность потребителя. В случае систематического недопуска энергетиков к приборам учета возможно прекращение электроснабжения", - сказано в сообщении.
Контрольные осмотры счетчиков проводят один раз в три месяца, а у потребителей с АСКОЕ - раз в полгода. При этом производят фотофиксацию счетчиков.
Энергетики обязательно должны иметь с собой служебные удостоверения и предъявить их потребителю по первому требованию.
При этом можно позвонить в колл-центр "Облэнерго" в вашем городе и назвать оператору фамилию работника и номер его служебного удостоверения или табельный номер.
"Согласно постановлениям НКРЕКП во время военного положения бытовых потребителей электроэнергии не отключают за долги. Но это не значит, что не нужно платить. Ведь именно на этих средствах держится работа всей энергосистемы Украины", - подчеркнул заместитель директора по коммерческому учету Юрий Кошла.
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