Які помилки змушують наше волосся рости повільніше

Як росте волосся

Середня швидкість росту волосся у чоловіків та у жінок - 1 см на місяць. Швидкість зростання пов'язана з багатьма факторами, у тому числі з текстурою волосся та медичними характеристиками кожної людини. Густе і здорове волосся з більшою ймовірністю зростатиме швидше.

Не всі волосяні фолікули ростуть однаково, а фаза анагена може тривати місяці та навіть кілька років.

Під час фази анагену кров циркулює по всьому тілу. Він забезпечує шкіру киснем та поживними речовинами, необхідними для розвитку білкових клітин, що містяться в корені волосся.

Волосяна цибулина регенерує, і білкові клітини починають розмножуватися, утворюючи волоски, які піднімаються через шкіру, точніше через сальну залозу.

Загалом волосся на маківці росте швидше, ніж на скронях.

Волосся росте, застоюється і випадає під час телогенової фази. Тому вони мають життєвий цикл, який відновлюється кілька разів. Але темпи їхнього зростання залежать від кількох факторів, у тому числі:

Генетика: Гени людини впливають на те, як швидко росте волосся.

Стать: волосся у чоловіків росте швидше, ніж у жінок.

Вік: від 15 до 30 років волосся швидко росте. З віком швидкість їхнього зростання уповільнюється і перестає працювати.

Харчування: зростання волосся може впливати дієта. Хороше харчування необхідне для того, щоб волосся було сильним і здоровим. Згідно з звітом журналу, Dermatology Practice & Conceptual за 2017 рік, дієта, багата на залізо, вітаміни D і C, необхідна для здорового росту волосся.

Гормони: високий рівень тестостерону у чоловіків і естрогену у жінок прискорює ріст волосся і покращує його текстуру, особливо під час вагітності.

Стрес: він може уповільнити волосся і викликати його випадання. Лише цей чинник може дати призвести до випадання майже 70% волосся.

Сезонні зміни: кліматичні умови та зниження температури чинять тиск на волосяний фолікул, що призводить до уповільнення росту волосся.

Що потрібно робити, щоб волосся росло швидше

Уникайте обмежувальних дієт: дефіцит заліза, цинку, жирних кислот, селену, вітамінів D, E або A, фолієва кислота може вплинути на ріст волосся.

Вибирайте дієту, багату на білок: для стимулювання росту волосся рекомендована добова доза білка становить 50 г.

Використовуйте засоби для волосся на основі кофеїну: кофеїн у шампунях та кондиціонерах так само ефективний, як і лікарські засоби. Тому що він стимулює білкові клітини.

Застосовуйте ефірні олії: олія насіння гарбуза, олія розмарину, олія перцевої м'яти, олія жожоба і навіть олія лаванди відомі своїми властивостями проти випадання волосся.

Масаж шкіри голови. Масаж сприяє розслабленню та зняттю стресу, що сприяє розширенню кровоносних судин під шкірою. В результаті волосся стає сильнішим і густішим.

Уникайте нагрівання: інструменти для укладання, такі як випрямлячі або фени, можуть пошкодити волосся. Обмеження їхнього використання допомагає зберегти волокна волосся.

Уникайте використання коробки з фарбою: часте використання фарб позбавляє волосся натуральних жирних кислот, включаючи амінокислоти, з яких вони складаються. Результат: вони стають сухими та ламкими.

Регулярно стрижіть волосся: ідеальна частота для стимулювання здорового росту волосся – кожні два місяці. Фактично, кінчики, що січуться, необхідно усунути, щоб волосся не стало грубим і ламким.

Захищайте волосся перед сном: вибір шовкової наволочки допоможе запобігти тертю про грубу тканину та сплутування волосся вночі. Також уникайте сну з мокрим волоссям, щоб отримати довге та здорове волосся.