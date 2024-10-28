Які помилки нам заважають зрозуміти почуття іншої людини: будьте обережні з висновками

Що, крім обличчя, видає наші почуття

"У тебе все на обличчі написано", - цю фразу часто можна почути у розмові. І це дійсно так. Ще 50 років тому американський психолог та професор Пол Екман висунув теорію про те, що обличчя - це вікно в наші емоції.

За словами професора, люди здатні за допомогою типових виразів обличчя, схожих у більшості культур, визначати базові емоції: страх, гнів, огиду, радість та смуток.

Однак останніми роками встає все очевиднішим, що в житті є багато ситуацій, коли типовий враз обличчя необов'язково є ключовою частиною інформації, за допомогою якої ми оцінюємо почуття оточуючих.

Професор Альберт Ньюен та його колена Леда Беріо з Рурського університету в Бохумі (Німеччина) вирішили з'ясувати, як насправді люди розпізнають чужі емоції. За словами вчених, на цей процес, крім виразу обличчя, впливають:

Положення тіла

Жести

Манера рухатися

Стать

Колір шкіри

Національність

Вік

Одяг

Привабливість

Наші стереотипи

Контекст конкретної ситуації

Стать має значення?

Учасникам дослідження запропонували оцінити один й той самий вираз обличчя у жінок та у чоловіків. У результаті чоловікам з більшою ймовірністю приписували почуття гніву, а жінкам страх. Виходить, що на оцінку емоцій вплинула статева приналежність людини.

"Іноді ми можемо розпізнавати емоції, навіть не бачачи обличчя. Наприклад, страх, який відчуває людина, на якого гірчить собака. Ми стоїмо позаду, не можемо зазирнути в обличчя. Але ми бачимо, як людина завмерла, і думаємо, що вона злякалася", - наводить приклад Леда Беріо.

Досвід та стереотипи можуть зіграти злий жарт

Або інший приклад. У ресторані хлопець знайомить свою дівчину з батьком, дуже старомодним та правильним. Раптом до столика підходить незнайомець і каже дівчині, як чудово вони повеселилися на вечірці.

Навіть не бачачи обличчя учасників обіду, ви, мабуть, можете передбачити їхні емоції. Рум'янець, як ознака сорому, на обличчі дівчини. Ледве помітно стислі кулаки її хлопця - показник того, що він роздратований. І гнівне обличчя батька.

"Ваше розуміння ситуації, а також ваші знання про залучених людей дозволяють формувати очікування щодо емоційних реакцій", - підкреслюють автори дослідження.

Професія людини - ще один фактор

Крім того, професійна діяльність може впливати на декодування емоцій. Так, ми зазвичай сприймаємо лікарів як менш емоційних, а це відбивається на нашій оцінці. А в усмішці офіціанта ми навряд чи розпізнаємо вираз щирого щастя. Швидше, ввічливість та професійну дружелюбність.

Дослідники підкреслюють, що люди використовують безліч характеристики та фонових знань, щоб оцінити почуття іншої людини. Тільки в окремих випадках ми зчитуємо емоції виключно за виразом обличчя.

Штучний інтелект теж помиляється

"Все це має значення для розпізнавання емоцій за допомогою штучного інтелекту. Адже поки що більшість систем штучного інтелекту покладаються виключно на вираз обличчя", - каже професор Ньюен.