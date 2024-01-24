Які помилки у мисленні псують якість нашого життя

Мінімізація та перебільшення

Завищення або заниження очікувань, некоректне порівняння; зменшення важливості речей або перебільшення.

Наприклад, "У нас могла б бути чудова вечеря, але вимкнули світло, курка не допеклася, і гості, мабуть, були розчаровані".

Антидот: Зустріч за вечерею - це чудовий приклад не стільки поїсти, скільки поспілкуватися.

Ворожіння та пророцтва

Ніхто з нас не знає, що буде у майбутньому, однак ніхто не може нам заборонити щоразу пробувати свої сили у ворожінні.

Наприклад, "А що буде, якщо я поїду у самостійну подорож? Я ж не знаю мови, за мене завжди це все хтось вирішував".

Антидот: Це чудова нагода для мене отримати новий досвід. У моїх знайомих є купа прикладів, як без знання мови можна чудово відпочити в інших країнах.

Помилки мислення, які псують якість нашого життя (фото: Freepik)

Персоналізація

Як би нам не хотілося, але світ не обертається навколо нас.Прийняття рішень за інших людей відносно своєї персони; перебільшення своєї значущості тощо.

Наприклад, "Вона/він, мабуть, сердиться на мене, тому не дзвонить. Тож і я не буду дзвонити".

Антидот: Відносини між людьми - це не перегони. "Можливо, їй/йому зараз важливо побути на самоті", "Вона/він, можливо, просто сильно зайнята/ -тий зараз, щоб подзвонити". "Я зателефоную сам/ -а, коли буде можливість та спростую всі свої припущення та переживання".

Маркування

Розділення людей, предмети та ситуації на категорії; навішування ярликів, "Я просто жахлива людина, бо забула про нашу зустріч”.

Антидот: Жахлива людина навряд чи б відчувала провину. Порушувати домовленості - не моє правило. Що призвело до такої поведінки, які події або форс-мажорні обставини примусили мене так вчинити.