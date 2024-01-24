Какие ошибки в мышлении портят качество нашей жизни

Минимизация и преувеличение

Завышение или занижение ожиданий, некорректное сравнение; уменьшение важности вещей или преувеличение.

Например, "У нас мог быть прекрасный ужин, но выключили свет, курица не допеклась, и гости, пожалуй, были разочарованы".

Антидот: Встреча за ужином - это отличный пример не столько поесть, сколько пообщаться.

Гадания и пророчества

Никто из нас не знает, что будет в будущем, однако никто не может нам запретить каждый раз пробовать свои силы в гадании.

К примеру, "А что будет, если я поеду в самостоятельное путешествие? Я ведь не знаю языка, за меня всегда это все кто-то решал".

Антидот: Это отличный повод для меня получить новый опыт. У моих знакомых есть куча примеров, как без знания языка можно отлично отдохнуть в других странах.

Ошибки мышления, портящие качество нашей жизни (фото: Freepik)

Персонализация

Как бы нам ни хотелось, но мир не вращается вокруг нас. Принятие решений за других людей в отношении своей персоны; преувеличение своей значимости и т.д.

Например, "Она/он, видимо, сердится на меня, поэтому не звонит. Так что и я не буду звонить".

Антидот: Отношения между людьми - это не гонка. "Возможно, ей/ему сейчас важно побыть в одиночестве", "Она/он, возможно, просто сильно занята/ - тот сейчас, чтобы позвонить". "Я позвоню сам/а, когда будет возможность и опровергнуть все свои предположения и переживания".

Маркировка

Разделение людей, предметы и ситуации на категории; навешивание ярлыков, "Я просто ужасный человек, потому что забыла о нашей встрече".

Антидот: Ужасный человек вряд ли чувствовал бы вину. Нарушать договоренности - не мое правило. Что привело к такому поведению, какие события или форс-мажорные обстоятельства заставили меня так поступить.