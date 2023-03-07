Які подарунки приносять невдачу: їх не варто дарувати чи приймати

Ножі

Ці предмети дуже корисні у господарстві й гарному набору буде рада будь-яка людина. Але краще вибрати інший предмет для подарунка, бо з ножами пов'язано багато різних прикмет. І більшість із них обіцяють неприємності, сварки, конфлікти в будинку і навіть розлуку з коханими людьми.

Годинник

Цей предмет також належить до списку найневдаліших подарунків. І в цілому, годинники не несуть у собі негативу. Але до того моменту, поки вони не зупиняться. Після цього може початися чорна смуга – невдачі зі здоров'ям, фінансами, проблеми на роботі та вдома.

Сувора заборона на такий подарунок є для людей похилого віку і згідно з прикметами, подарований годинник може викликати проблеми зі здоров'ям. У сучасному світі проблему з негативною енергетикою такого подарунка вирішують простим способом – у відповідь потрібно дарувальнику дати будь-яку купюру чи дрібні монети. Тоді вважатиметься, що ви годинник купили.

Гаманець

Як корисний аксесуар часто вибирають гаманець. Але цей подарунок стане невдалим. Порожній гаманець може принести злидні, проблеми з грошима. Якщо вам зробили такий подарунок – краще одразу його поверніть.

Якщо вам дуже хочеться подарувати такий предмет, то потрібно знати кілька правил. Гаманець має бути новим, якісним та дорогим. Усередину потрібно обов'язково покласти кілька великих купюр та монет.

Дзеркальце

З дзеркалом пов'язано багато магічних ритуалів, прикмет та давніх повір'їв, тому такий предмет – не найкращий подарунок. Людина, яка дарує комусь дзеркало, ризикує втратити свою красу, удачу та везіння. А ще може "подарувати" разом із дзеркальцем проблеми та неприємності.

Крім того, вважається, що неправильно підібране дзеркало може забрати здоров'я та красу. Дуже важливо, щоб новий власник дзеркала вибрав його самостійно.

Перли

Ви здивуєтеся, але категорично заборонено дарувати перли та прикраси з перлів. Бо він символізує сльози та смуток, а значить для подарунка перли категорично не пасують. Жінка литиме сльози та сумуватиме доти, доки не позбудеться цього подарунка.

Особливо небезпечно, коли такий подарунок робить жінка – жінці. Такі перли не просто принесуть смуток, а ще й вкрадуть молодість, красу та здоров'я.

Що ще не варто дарувати

Рукавички - погана прикмета, дарують лише дуже близьким членам сім'ї

Колготки – особистий предмет, не варто дарувати навіть подругам

Гроші в конверті - образливо, тому що це прямий натяк на те, що вам не можуть обрати подарунок або просто забули про нього.

Косметика – лише за умови, що ви точно знаєте, яку саме потрібно.

Манікюрний набір - погана прикмета

Кухонне приладдя - тільки якщо вам такий подарунок замовили. Інакше – це неприємний натяк.