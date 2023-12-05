Які овочі мають обов'язково їсти діти взимку, щоб не хворіти
Здорове харчування допомагає дитині повноцінно розвиватися та протистояти хворобам, особливо у зимовий період. Згідно з порадами з харчування, 50% тарілки мають займати фрукти, овочі та зелень. У літній сезон це трошки простіше, а зимою фрукти та овочі переважно парникові або привезені з інших країн.
Які ж овочі мають їсти діти взимку, аби не хворіти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) за посиланням на допис нутріціолога Ірину Наконечну в Instagram.
Фахівець зазначає, що багато людей скаржаться, що узимку більшість овочів-фруктів "пластмасові", тому фактично їсти можна тільки одну капусту. Але вона назвала цілий список корисних продуктів, які можна давати взимку дитині.
Свіжі:
- капуста (білокачанна, синя (червона), цвітна, брюссельська, брокколі, савойська, пекінська)
- морква
- буряк
- гарбуз
- селера (стебла і зелень в тому числі)
- батат
- топінамбур
- редька (чорна, червона, дайкон)
Квашення та соління:
Дітям до року під забороною квашення та соління саме через наявність солі
- капуста
- баклажани
- помідори
- огірки
- морська капуста
- яблука
Свіжозаморожені овочі та мікси:
- кукурудза
- горох
- перець
- гриби
- броколі, цвітна капуста
- морква
- та мікси з них
"Ну і про зелень не забувайте. Вона завжди є на полицях магазинів та ринків, як і всі овочі, в принципі. І, якщо вам захочеться з'їсти серед зими свіжий помідор чи огірок, не відмовляйте собі в задоволенні. Повірте, взимку вони такі ж "хімічні", як і влітку, а велика вартість через дорого вартісні енергоресурси та логістику", - радить Ірина Наконечна.
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