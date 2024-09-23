Які норми Омега-3 та Омега-6 для здорового організму: чому їх вживати важливо

Омега-3 жирні кислоти мають протизапальні властивості, а Омега-6, хоча й важливі для організму, можуть сприяти запальним процесам при надмірному споживанні без належного балансу з Омега-3. Співвідношення Омега-3 і Омега-6 жирних кислот у раціоні є ключовим фактором для підтримки здоров'я
Що треба їсти, щоб досягти ідеального балансу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольги Безуглої в Instagram.
У сучасному раціоні західного типу співвідношення Омега-6 до Омега-3 часто становить від 10:1 до 20:1, хоча експерти рекомендують показники ближчі до 4:1 або навіть 1:1.
Високий дисбаланс Омега-6 пов’язаний із підвищеним ризиком запалень та серцево-судинних захворювань.
Щоб покращити співвідношення, варто споживати більше продуктів, багатих на Омега-3, і обмежувати ті, що містять багато Омега-6. Корисні продукти з високим вмістом Омега-3:
Ці кислоти теж важливі для здоров'я, зокрема для функцій мозку та клітинного росту. Але надлишок Омега-6 без достатнього рівня Омега-3 може викликати запальні процеси, що сприяє розвитку хронічних хвороб, таких як серцеві недуги й артрит.
Добові рекомендації для Омега-3 становлять 1,6 г для чоловіків і 1,1 г для жінок. Для підтримання балансу важливо скорочувати споживання продуктів, багатих на Омега-6 (соняшникова і кукурудзяна олії), і збільшувати вміст Омега-3 у раціоні
Ольга наголосила, що баланс між Омега-3 і Омега-6 - важливий крок до вашого здоров’я.
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