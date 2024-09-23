Какие нормы Омега-3 и Омега-6 для здорового организма: почему их употреблять важно

Соотношение Омега-3 и Омега-6. Почему это имеет значение?

В современном рационе западного типа соотношение Омега-6 к Омега-3 часто составляет от 10:1 до 20:1, хотя эксперты рекомендуют показатели более близкие к 4:1 или даже 1:1.

Высокий дисбаланс Омега-6 связан с повышенным риском воспалений и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как добиться баланса в питании?

Чтобы улучшить соотношение, следует потреблять больше продуктов, богатых Омега-3, и ограничивать содержащие много Омега-6. Полезные продукты с высоким содержанием Омега-3:

Рыба: тунец, лосось, сардины, щепа, мидии.

Семена льна: отличный источник ALA (альфа-линоленовой кислоты), формы Омега-3.

Зеленые овощи: шпинат, брокколи, салат имеют низкое содержание Омега-6.

Роль Омега-6 в питании

Эти кислоты тоже важны для здоровья, в частности, для функций мозга и клеточного роста. Но избыток Омега-6 без достаточного уровня Омега-3 может вызвать воспалительные процессы, что способствует развитию хронических заболеваний, таких как сердечные недуги и артрит.

Нормы потребления Омега-3 и Омега-6

Суточные рекомендации Омега-3 составляют 1,6 г для мужчин и 1,1 г для женщин. Для поддержания баланса важно сокращать потребление продуктов, богатых Омега-6 (подсолнечное и кукурузное масла), и увеличивать содержание Омега-3 в рационе

Ольга подчеркнула, что баланс между Омега-3 и Омега-6 - важный шаг к вашему здоровью.