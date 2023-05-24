Які неприємності можуть виникнути у водія під час дощу та як їх уникнути

Погана видимість

Дощ загрожує безпеці за двома напрямками - він перешкоджає водіям бачити одне одного і погіршує зчеплення коліс з дорогою.

Важливо пам'ятати, що навіть легкий "грибний" дощик може будь-якої миті перетворитися на зливу. У такому випадку потрібно знизити швидкість і максимально підвищити увагу.

До того варто увімкнути ближнє світло фар, аби чітко позначити себе на дорозі. Також варто бути обережними із задніми протитуманними ліхтарями - на малих дистанціях і за відсутності густого туману вони засліплюють тих, хто їде ззаду.

Забезпечте чистоту вікон і дзеркал, щоб добре бачити дорогу. Для цього в салон має надходити свіже повітря з вулиці, а передні вікна - обдуватися з кліматичної установки. Швидкому розпотіванню вікон сприяє увімкнення кондиціонера.

Слизька дорога

Дорога робиться слизькою, особливо в перші хвилини дощу, коли вода розмочує шар забруднень, що зібралися на асфальті. Грунт і мікрочастинки гуми з шин, змішані з водою, перетворюються на ефективне мастило.

Аквапланування

Ще однією проблемою є аквапланування. Це ефект, коли колеса на високій швидкості спливають на глибоких калюжах і втрачають зв'язок з поверхнею дороги.

У такій ситуації водій тисне на гальмо чи повертає кермо, а машина не реагує. Дуже небезпечними виявляються калюжі в коліях, що прорізають в асфальті.

Ефект аквапланування може розвинутися у яких несподівано й у непередбачуваних місцях, зокрема й у затяжних поворотах, які транспорт проходить на високих швидкостях. У цьому випадку аквапланування призводить до тимчасової втрати керованості машини або занесення.