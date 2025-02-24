Які молочні продукти є найкориснішими для дітей, дорослих і людей похилого віку?

Молоко в раціоні дитини

Молоко і молочні продукти є важливою частиною раціону маленької дитини.

Вони є хорошим джерелом білка та містять широкий спектр вітамінів і мінералів, включаючи кальцій. Це допоможе дітям "будувати" кістки та підтримувати зуби здоровими.

Коров'яче молоко

Коров’яче молоко не можна давати як напій, поки дитині не виповниться 1 рік. Це пояснюється тим, що він не містить балансу поживних речовин, необхідних немовлятам.

Дітям до 1 року не можна давати згущене або сухе молоко.

Пастеризоване незбиране коров'яче молоко можна вводити як основний напій з 1 року.

Дітям до 5 років не варто давати пити знежирене молоко або молоко 1% жирності. Воно не містить достатньо калорій та інших важливих поживних речовин для маленьких дітей.

Дітям від 1 до 3 років необхідно отримувати близько 350 мг кальцію на день. Приблизно 300 мл молока (трохи більше півлітра) забезпечить це.

Козяче молоко

Як і коров’яче, козяче молоко не можна використовувати як основний напій для дітей до 1 року, оскільки вони не містять потрібного балансу поживних речовин.

Коли дитині виповнюється 1 рік, їй можна пити козяче молоко, якщо воно пастеризоване.

Сир

Сир може стати частиною здорової збалансованої дієти для немовлят і маленьких дітей і забезпечує кальцій, білок і вітаміни, такі як вітамін А.

Немовлята можуть їсти пастеризований знежирений сир з 6 місяців.

Немовлята та маленькі діти не повинні їсти:

м’які сири з пліснявою, такі як брі або камамбер

сир із козячого молока

м'який сир з блакитними прожилками, як рокфор

Ці сири можуть містити бактерії під назвою лістерія.

Які молочні продукти найкращі для дорослих

Для дорослих вживання надмірної кількості жирного молока може сприяти надмірному споживанню енергії, що призводить до надмірної ваги.

Дорослим краще вживати молоко з меншим вмістом жиру, оскільки надлишок насичених жирів у раціоні може призвести до високого рівня холестерину.

Сир може бути частиною здорової збалансованої дієти, але добре стежити за тим, скільки ви їсте та як часто, оскільки в ньому може бути багато насичених жирів і солі.

Спробуйте вибирати тверді сири зі зниженим вмістом жиру, які зазвичай містять від 16 до 22 г жиру на 100 г.

Якщо ви використовуєте сир для ароматизації страви чи соусу, ви можете спробувати використати сир із сильнішим смаком, наприклад чедер або блакитний сир.

Молочні продукти для людей похилого віку

Вибираючи найкращі типи молока для людей похилого віку, важливо розглянути різноманітні варіанти молока, включаючи молочні та рослинні альтернативи.

Знежирене молоко

Забезпечує всі поживні переваги коров’ячого молока, такі як високий вміст кальцію, вітаміну D і білка, без додавання жиру.

Це робить його найкращим молоком для людей похилого віку для підтримки здоров'я кісток і підтримки функції м'язів без збільшення ризику серцевих захворювань.

Молоко без лактози

Для людей похилого віку з непереносимістю лактози відмінним вибором є безлактозне молоко.

Воно має такий самий поживний профіль, як і звичайне коров’яче молоко, включаючи кальцій, вітаміни D і B12, а також білок, але без лактози, яка викликає дискомфорт у травленні.

Мигдальне молоко

Мигдальне молоко є найкращим молоком для дітей віком від 40 років, оскільки містить менше калорій і жиру, ніж коров’яче молоко, і природно не містить лактози.

Воно часто збагачує кальцієм і вітаміном D, що робить його хорошим варіантом для здоров’я кісток.

Однак у ньому менше білка, тому його, можливо, потрібно поєднувати з іншими джерелами білка.

Соєве молоко

Соєве молоко - чудова рослинна альтернатива, яка за вмістом білка майже відповідає коров’ячому молоку, що робить його найкращим молоком для 60-річного віку.

Воно також містить незамінні жирні кислоти, вітаміни та мінерали, а також часто збагачене кальцієм і вітамінами D і B12.