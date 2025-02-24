Какие молочные продукты являются самыми полезными для детей, взрослых и пожилых людей?

Молочные продукты считаются незаменимым источником витаминов и микроэлементов для организма с первых часов существования. Молоко помогает организму расти, развиваться и набираться сил.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие молочные продукты лучше всего употреблять детям, взрослым и пожилым людям.
Молоко и молочные продукты являются важной частью рациона маленького ребенка.
Они являются хорошим источником белка и содержат широкий спектр витаминов и минералов, включая кальций. Это поможет детям "строить" кости и поддерживать зубы здоровыми.
Коровье молоко
Коровье молоко нельзя давать в качестве напитка, пока ребенку не исполнится 1 год. Это объясняется тем, что оно не содержит баланса питательных веществ, необходимых младенцам.
Детям до 1 года нельзя давать сгущенное или сухое молоко.
Пастеризованное цельное коровье молоко можно вводить как основной напиток с 1 года.
Детям до 5 лет не стоит давать пить обезжиренное молоко или молоко 1% жирности. Оно не содержит достаточно калорий и других важных питательных веществ для маленьких детей.
Детям от 1 до 3 лет необходимо получать около 350 мг кальция в день. Примерно 300 мл молока (чуть больше пол-литра) обеспечит это.
Козье молоко
Как и коровье, козье молоко нельзя использовать в качестве основного напитка для детей до 1 года, поскольку они не содержат нужного баланса питательных веществ.
Когда ребенку исполняется 1 год, ему можно пить козье молоко, если оно пастеризованное.
Сыр
Творог может стать частью здоровой сбалансированной диеты для младенцев и маленьких детей и обеспечивает кальций, белок и витамины, такие как витамин А.
Младенцы могут есть пастеризованный обезжиренный творог с 6 месяцев.
Младенцы и маленькие дети не должны есть:
Эти сыры могут содержать бактерии под названием листерия.
Для взрослых употребление чрезмерного количества жирного молока может способствовать чрезмерному потреблению энергии, что приводит к избыточному весу.
Взрослым лучше употреблять молоко с меньшим содержанием жира, поскольку избыток насыщенных жиров в рационе может привести к высокому уровню холестерина.
Сыр может быть частью здоровой сбалансированной диеты, но хорошо следить за тем, сколько вы едите и как часто, поскольку в нем может быть много насыщенных жиров и соли.
Попробуйте выбирать твердые сыры с пониженным содержанием жира, которые обычно содержат от 16 до 22 г жира на 100 г.
Если вы используете сыр для ароматизации блюда или соуса, вы можете попробовать использовать сыр с более сильным вкусом, например чеддер или голубой сыр.
Выбирая лучшие типы молока для пожилых людей, важно рассмотреть различные варианты молока, включая молочные и растительные альтернативы.
Обеспечивает все питательные преимущества коровьего молока, такие как высокое содержание кальция, витамина D и белка, без добавления жира.
Это делает его лучшим молоком для пожилых людей для поддержания здоровья костей и поддержания функции мышц без увеличения риска сердечных заболеваний.
Для пожилых людей с непереносимостью лактозы отличным выбором является безлактозное молоко.
Оно имеет такой же питательный профиль, как и обычное коровье молоко, включая кальций, витамины D и B12, а также белок, но без лактозы, которая вызывает дискомфорт в пищеварении.
Миндальное молоко является лучшим молоком для детей в возрасте от 40 лет, поскольку содержит меньше калорий и жира, чем коровье молоко, и естественно не содержит лактозы.
Оно часто обогащает кальцием и витамином D, что делает его хорошим вариантом для здоровья костей.
Однако в нем меньше белка, поэтому его, возможно, нужно сочетать с другими источниками белка.
Соевое молоко - отличная растительная альтернатива, которая по содержанию белка почти соответствует коровьему молоку, что делает его лучшим молоком для 60-летнего возраста.
Оно также содержит незаменимые жирные кислоты, витамины и минералы, а также часто обогащено кальцием и витаминами D и B12.
Ранее мы сообщали, что произойдет с телом, если вы исключите молочные продукты из рациона.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт американской службы здоровья "National Health Service" и We care.