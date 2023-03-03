За які медичні послуги вагітні не повинні платити: список

Чи потрібно платити за УЗД

Програма медгарантій покриває медичне спостереження за вагітністю. Це передбачено пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах", і за це НСЗУ сплачує кошти медзакладам, де надаються послуги вагітним.

В межах пакета передбачено ультразвукове дослідження:

УЗД матково-плодово-плацентарного комплексу з використанням доплерографії щонайменше двічі;

трансвагінальна ультразвукова цервікометрія;

УЗД внутрішніх органів.

Тому призначені гінекологом УЗД для вагітної є безоплатними.

Зазначається, що всі аналізи та дослідження в рамках пакету ведення вагітності пацієнтці призначає гінеколог. Тому ці послуги надаються амбулаторно.

Що треба знати про стаціонар

Якщо пацієнтка потребує госпіталізації, гінеколог направляє її в стаціонар.

Якщо жінка звернулася у відділення самостійно або її доставили каретою екстреної медичної допомоги, то направлення не потрібне. Жінку приймуть і безкоштовно нададуть таку допомогу:

спостереження;

обстеження;

лікування з урахуванням лікарських засобів з Нацпереліку та витратних матеріалів;

харчування.

Щоб дізнатись детальніше, телефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.