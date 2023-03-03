За які медичні послуги вагітні не повинні платити: список

Вагітність - найкраща пора очікування нового життя. Майбутнім мама треба дбайливо ставитися до медичних обстежень та не нехтувати прийомами у лікаря. Також важливо знати, за які послуги у лікарні не треба платити.
Про це повідомляє НСЗУ у Telegram.
Програма медгарантій покриває медичне спостереження за вагітністю. Це передбачено пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах", і за це НСЗУ сплачує кошти медзакладам, де надаються послуги вагітним.
В межах пакета передбачено ультразвукове дослідження:
Тому призначені гінекологом УЗД для вагітної є безоплатними.
Зазначається, що всі аналізи та дослідження в рамках пакету ведення вагітності пацієнтці призначає гінеколог. Тому ці послуги надаються амбулаторно.
Якщо пацієнтка потребує госпіталізації, гінеколог направляє її в стаціонар.
Якщо жінка звернулася у відділення самостійно або її доставили каретою екстреної медичної допомоги, то направлення не потрібне. Жінку приймуть і безкоштовно нададуть таку допомогу:
Щоб дізнатись детальніше, телефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.
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