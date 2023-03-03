За какие медицинские услуги беременные не должны платить: список

Беременность - лучшая пора ожидания новой жизни. Будущим мама нужно бережно относиться к медицинским обследованиям и не пренебрегать приемами у врача. Также важно знать, за какие услуги в больнице не нужно платить.
Об этом сообщает НСЗУ в Telegram.
Программа медгарантий покрывает медицинское наблюдение за беременностью. Это предусмотрено пакетом "Ведение беременности в амбулаторных условиях", и за это НСЗУ платит средства медучреждениям, где предоставляются услуги беременным.
В рамках пакета предусмотрено ультразвуковое исследование:
Поэтому предназначенные гинекологом УЗИ для беременной являются безвозмездными.
Отмечается, что все анализы и исследования в рамках пакета беременности пациентке назначает гинеколог. Потому эти услуги предоставляются амбулаторно.
Если пациентка нуждается в госпитализации, гинеколог направляет ее в стационар.
Если женщина обратилась в отделения самостоятельно или она была доставлена каретой экстренной медицинской помощи, то направление не нужно. Женщину примут и бесплатно окажут такую помощь:
Чтобы подробнее узнать, звоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
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