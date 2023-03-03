За какие медицинские услуги беременные не должны платить: список

Нужно ли платить за УЗИ

Программа медгарантий покрывает медицинское наблюдение за беременностью. Это предусмотрено пакетом "Ведение беременности в амбулаторных условиях", и за это НСЗУ платит средства медучреждениям, где предоставляются услуги беременным.

В рамках пакета предусмотрено ультразвуковое исследование:

УЗИ маточно-плодово-плацентарного комплекса с использованием допплерографии минимум дважды;

трансвагинальная ультразвуковая цервикометрия;

УЗИ внутренних органов.

Поэтому предназначенные гинекологом УЗИ для беременной являются безвозмездными.

Отмечается, что все анализы и исследования в рамках пакета беременности пациентке назначает гинеколог. Потому эти услуги предоставляются амбулаторно.

Что нужно знать о стационаре

Если пациентка нуждается в госпитализации, гинеколог направляет ее в стационар.

Если женщина обратилась в отделения самостоятельно или она была доставлена каретой экстренной медицинской помощи, то направление не нужно. Женщину примут и бесплатно окажут такую помощь:

наблюдение;

обследование;

лечение с учетом лекарственных средств из Нацперечня и расходных материалов;

питание.

Чтобы подробнее узнать, звоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.