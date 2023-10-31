Які медичні послуги можна безкоштовно отримати в Україні: це важливо знати усім

Що відомо

Сімейний лікар Дарина Дмитрієвська розповіла, що першочергова мета запровадження реформи - запобігти катастрофічним витратам на здоров’я. Це значить створити умови, за яких кожна людина знатиме, що може отримати діагностику та, за необхідності, лікування.

Багато українців до реформи уникали звертатися до лікарів та займалися самолікуванням. Зокрема, через високу вартість медичних послуг та, власне, ліків.

Тому це призводило до запущених випадків хронічних хвороб, яким можна було б запобігти та вилікувати на ранніх стадіях. Звертання вже у гострому, важкому стані теж ускладнює задачу порятунку пацієнта. Особливо в умовах обмежених ресурсів лікарні - як кадрових, так і матеріальних.

Яка роль сімейного лікаря

Для адекватного запобігання складним випадкам людині вкрай важливо вчасно звертатися до спеціаліста.

Саме фахівець первинки закриває більшість медичних запитів населення, адже переважно вони стосуються простих поширених станів.

За необхідності, пацієнти отримують скерування на консультації вузьких спеціалістів. Завдяки такому розподілу, останні, своєю чергою, мають менше непрофільних консультацій і більше ресурсу для роботи з доречними випадками.

Які послуги безкоштовні

Обсяг обстежень та медичних послуг, які ви можете отримати у сімейного лікаря за декларацією безоплатно (точніше, вони оплачуються з податків населення та не вимагають додаткової оплати, як було раніше) досить широкий.

Зокрема, він залежить від бюджету, виділеного державою на первинну медицину - тобто, розрахунку, за які послуги держава готова платити в поточному році.

Саме тому медики щороку просять уряд збільшити видатки на медицину. Це забезпечило б ще краще піклування для пацієнтів, сучасне устаткування в закладах охорони здоров’я та достойну заробітну платню для лікарів.

Також перелік доступних послуг залежить від навичок сімейного лікаря, а також наявності діагностичних ресурсів (апаратів, лабораторії) у лікарні.

До переліку гарантованих послуг станом на 2023 рік входить:

вимірювання артеріального тиску, пульсу, вмісту оксигену в крові

обстеження серця та дихальної системи (електрокардіографія, пікфлуометрія (пікова швидкість видиху), очного дна та слухових ходів (отоофтальмоскопія), вимірювання гостроти зору

скринінг на наявність розладів психіки, зокрема депресії

швидкі тести на ВІЛ і вірусні гепатити

діагностика туберкульозу

загальні аналізи крові, сечі та дослідження рівня холестерину

Якщо в амбулаторії є власна лабораторія чи аналізатор, аналізи крові та сечі можуть виконувати прямо там. Або ж лікар дасть скерування до лабораторії, з якою заклад уклав договір про безоплатне надання таких послуг для своїх пацієнтів і пацієнток.

Також сімейний лікар за потреби та у визначеному віці, скерує на регулярні обстеження, як-от рентген легень, колоноскопію та мамографію.