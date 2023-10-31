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Какие медицинские услуги можно бесплатно получить в Украине: это важно знать всем

Какие услуги бесплатны в Украине (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вокруг изменений в здравоохранении велось много споров и неприятия. Поэтому важно знать, что можно получить по программе медицинских гарантий на первичном звене медицинской помощи. То есть, у семейного врача.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Береги себя".

Что известно

Семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала, что первоочередная цель введения реформы - предотвратить катастрофические расходы на здоровье. Это значит создать условия, при которых каждый человек будет знать, что может получить диагностику и при необходимости, лечение.

Многие украинцы к реформе избегали обращаться к врачам и занимались самолечением. В частности, из-за высокой стоимости медицинских услуг и, собственно, лекарств.

Поэтому это приводило к запущенным случаям хронических болезней, которые можно было бы предотвратить и вылечить на ранних стадиях. Обращение уже в остром, тяжелом состоянии тоже усложняет задачу спасения пациента. Особенно в условиях ограниченных ресурсов больницы - как кадровых, так и материальных.

Какая роль семейного врача

Для адекватного предотвращения сложных случаев человеку очень важно своевременно обращаться к специалисту.

Именно специалист первинки закрывает большинство медицинских запросов населения, ведь в основном они касаются простых состояний.

При необходимости пациенты получают направление на консультации узких специалистов. Благодаря такому распределению, последние в свою очередь имеют меньше непрофильных консультаций и больше ресурса для работы с уместными случаями.

Какие услуги бесплатны

Объем обследований и медицинских услуг, которые вы можете получить у семейного врача по декларации бесплатно (точнее, они оплачиваются по налогам населения и не требуют дополнительной оплаты, как было раньше) достаточно широк.

В частности, он зависит от бюджета, выделенного государством на первичную медицину - то есть, расчета, за какие услуги государство готово платить в текущем году.

Именно поэтому медики каждый год просят правительство увеличить расходы на медицину. Это обеспечило бы еще лучшее попечение для пациентов, современное оборудование в учреждениях здравоохранения и достойную заработную плату для врачей.

Также список доступных услуг зависит от навыков семейного врача, а также наличия диагностических ресурсов (аппаратов, лаборатории) в больнице.

В список гарантированных услуг по состоянию на 2023 год входит:

  • измерение артериального давления, пульса, содержания кислорода в крови
  • обследование сердца и дыхательной системы (электрокардиография, пикфлуометрия (пиковая скорость выдоха), глазного дна и слуховых ходов (отоофтальмоскопия), измерение остроты зрения
  • скрининг на наличие расстройств психики, в частности депрессии
  • быстрые тесты на ВИЧ и вирусные гепатиты
  • диагностика туберкулеза
  • общие анализы крови, мочи и исследования уровня холестерина

Если в амбулатории есть собственная лаборатория или анализатор, анализы крови и мочи могут выполняться там. Или врач даст направление в лабораторию, с которой заведение заключило договор о безвозмездном предоставлении таких услуг для своих пациентов и пациенток.

Также семейный врач при необходимости и в определенном возрасте направит на регулярные обследования, как рентген легких, колоноскопию и маммографию.

 

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