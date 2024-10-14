Які квіти швидко ростуть: 5 невибагливих "вазонів"

Алое

Алое (фото: Freepik)

Сукуленти алое - класичний вибір для будь-якої оселі, і їх люблять за довговічність. Алое - одна з найпростіших у догляді рослин, а росте надзвичайно швидко. Як зазначають, новий листок можна спостерігати кожні кілька місяців, доки "колючий" сукулент не досягне повної зрілості.



Цей ефектний сукулент ідеально підходить для будь-якої кімнати в будинку, нагадуючи іншопланетну рослину своїм зубчастим листям. Вважається, що сік з листя алое містить багато вітамінів та амінокислот, завдяки чому може мати бактерицидну дію.

Хлорофітум

Рослина-павук хлорофітум (фото: Wikipedia)

Іншим класичним вибором є вічнозелена рослина-павук, хлорофітум. Ця кімнатна рослина не тільки швидко розвивається від природи, але й ідеально підходить для живцювання.

Завдяки цій властивості за деякий час можна отримати декілька горщиків невеликих рослин-павуків.

Але ця квітка, яка швидко зростає, потребує пересадки в горщик відповідного розміру. Тому слідкуйте за корінням і запобігайте пошкодженню, оскільки листя стає довшим.

Гібіскус

Гібіскус (фото: Freepik)

Якщо ви любите, щоб рослини були по-справжньому барвистими, то кімнатний гібіскус може стати ідеальною рослиною для вас.

Залежно від того, який вид ви вибрали, гібіскус може вирости до 1,5-1,8 метра заввишки у перший рік, що ідеально підходить для заповнення порожнього кута оселі.

Чудові яскраві квіти перетворюють будь-яке приміщення на тропіки, що робить їх чудовим доповненням до будинку в період похмурої осені.

Бамбук

Бамбук (фото: Freepik)

Надзвичайно популярний серед панд, бамбук став величезним хітом серед садівників у всьому світу як невибаглива, але швидкоросла кімнатна рослина.

Попри те, що бамбук краще росте на відкритому повітрі, він може комфортно почуватися в більшості середовищ. Але бамбук потрібно регулярно підгодовувати, адже при зростанні рослина потребує багато поживних речовин.

Лілія миру

Лілія миру (фото: Freepik)

Лілії миру називають ідеальною рослиною для початківців, оскільки вони надзвичайно легко пристосовуються до багатьох умов. Якщо за ними правильно доглядати, вони швидко тягнутимуться вгору.

За умови непрямого освітлення і частого поливу, лілія миру виросте до пів метра заввишки у зрілому віці. Її чіткі білі квіти створюють прекрасний контраст з яскравим зеленим листям, тому вона стане вишуканим акцентом приміщення.