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Які квіти треба садити у квітні, щоб вони давали пишні суцвіття (фото)

Що можна садити у квітні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

У квітні садово-городні роботи стають активнішими, але не варто забувати й про клумби. Настає саме та пора, коли їх можна приводити до ладу та висаджувати перші квіти.

Що можна посадити вже у квітні, розповіли на сайті Horticulture.

Аліссум

Солодкий аліссум досить легко виростити з насіння, і він буде цвісти з червня по жовтень. Це чудовий вибір для бордюрів, садів і підвісних кошиків. Посійте його в приміщенні в березні або квітні та висадіть у ґрунт в травні.

Фото: horticulture.co.uk

Календула

Приваблива та корисна рослина в саду для комах, зокрема. Календулу також можна висівати прямо цього місяця в саду. Якщо ви переживаєте через нестійку погоду, можете посіяти її в приміщенні, щоб висадити трохи пізніше.

Фото: horticulture.co.uk

Чорнобривці

Чорнобривці - дуже популярна в Україні квітка. Садівники радять висадити її в приміщенні, а коли прийде стабільне тепло висаджувати в землю. Зазвичай це роблять на початку травня.

Фото: horticulture.co.uk

Мак

Маки, як і волошки, є привабливими луговими або польовими квітами, які мати чудовий вигляд у багатьох садах. Найкраще сіяти однорічний мак на сонячному відкритому місці. Він, до речі, часто може самостійно насіватися.

Фото: horticulture.co.uk

Соняшники

Ці квіти надзвичайно гарно виділятимуться на ваших клумбах, а згодом ще й стануть у пригоді своїм смачним насінням. Квітень ідеально підходить для того, щоб посадити насіння соняшника в ґрунт і чекати на перші сходження.

Фото: horticulture.co.uk

Лаванда

Посадіть лаванду у своєму саду у квітні, і зможете насолоджуватися ароматом і красою цієї обожнюваної рослини з липня по вересень.

Проте не варто надто рясно садити її під вікнами спалень, наприклад. Якщо спати з відчиненими вікнами, її запах може викликати дискомфортне дихання та головний біль.

Фото: horticulture.co.uk

Майори

Якщо посадите їх у квітні, зможете тішитися барвистим квітам у саду з липня по жовтень. Пам'ятайте, що майори - це однорічники, тому наступної весни вони не зійдуть самостійно.

Фото: horticulture.co.uk

Раніше ми розповідали, які овочі потрібно садити у квітні, щоб не скаржитися на врожай.

Читайте також, як правильно підготувати грядки до першого насіння.

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