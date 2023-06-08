Які кімнатні рослини не можна приймати у подарунок, щоб уникнути нещастя

Кактус

Кактуси - це міцні та стійкі рослини, які асоціюються з витривалістю та захистом. Згідно з прикметою, дарування кактуса вважається нещасливим знаком.

Існує думка, що така рослина приваблює негативну енергію і може спричинити невдачу або викликати проблеми у відносинах та у сім'ї.

Кактуси (freepik)

Бегонія

Це гарні квітучі рослини, які доступні у безлічі різноманітних сортів. Однак, існує прикмета, що подарунок бегонії може завдати нещастя або залучити хвороби. Багато хто вірить, що вона несе з собою негативну енергію і може порушити гармонію у домі.

Бегонія (freepik)

Жовті троянди

Жовтий колір троянд пов'язують зі зрадою, сварками чи руйнуванням стосунків. Прикмета говорить, що дарування жовтої троянди може призвести до розриву стосунків, тому варто уникати таких квітів.

Жовта троянда (freepik)

Фіалка

Її можна дарувати тільки родичам, тому що вона дуже чутлива до змін енергетичного фону.

Ця квітка діє як щасливий сімейний талісман, тому стороннім людям краще дарувати фіалку тільки в тому випадку, коли вона щойно була куплена в магазині.

Фіалка (freepik)

Грошове дерево

Не можна віддавати грошове дерево зі свого дому заздрісним друзям, родичам або колегам. Такий вчинок може забрати вашу енергію та фінансове благополуччя.

Грошове дерево (flickr)

Важливо, якщо ви приймаєте в подарунок рослину від людини, якій не зовсім довіряєте, то краще "відкупитися". Треба дати щось натомість, можна кілька монет чи якийсь подарунок.