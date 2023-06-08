RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие комнатные растения нельзя принимать в подарок, чтобы избежать несчастья

Какие комнатные растения нельзя дарить (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Комнатные цветы обладают живой энергетикой и могут влиять на людей и дом, где они находятся. Поэтому существуют приметы, которые предупреждают, что к дарению цветов нужно относиться с осторожностью.

Какие растения нельзя принимать в подарок - читайте на Styler ниже.

Кактус

Кактусы - это прочные и стойкие растения, которые ассоциируются с выносливостью и защитой. Согласно примете, дарение кактуса считается несчастливым знаком.

Существует мнение, что такое растение привлекает негативную энергию и может вызвать неудачу или вызвать проблемы в отношениях и семье.

Кактусы (freepik)

Бегония

Это красивые цветущие растения, доступные во множестве разнообразных сортов. Однако, существует примета, что подарок бегонии может нанести несчастье или привлечь болезни. Многие верят, что она несет с собой негативную энергию и может нарушить гармонию в доме.

Бегония (freepik)

Желтые розы

Желтый цвет роз связывают с изменой, ссорами или разрушением отношений. Примета говорит, что дарение желтой розы может привести к разрыву отношений, поэтому следует избегать таких цветов.

Желтая роза (freepik)

Фиалка

Ее можно дарить только родственникам, потому что она очень чувствительна к изменениям энергетического фона.

Этот цветок действует как счастливый семейный талисман, поэтому посторонним людям лучше дарить фиалку только в том случае, когда она только что была куплена в магазине.

Фиалка (freepik)

Денежное дерево

Нельзя отдавать денежное дерево из своего дома завистливым друзьям, родственникам или коллегам. Такой поступок может отнять вашу энергию и финансовое благополучие.

Денежное дерево (flickr)

Важно, если вы принимаете в подарок растение от человека, которому не совсем доверяете, то лучше откупиться. Надо дать что-то вместо того, можно несколько монет или какой-нибудь подарок.

Ранее мы сообщали, как понять, что комнатное растение нуждается в немедленной подкормке.

Также мы писали, что делать с корнями торчащей из горшка орхидеи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рослинивазоникомнатные растения