Які категорії ВПО можуть отримати тимчасове житло в Україні: розширений перелік

Що змінилося для ВПО в отриманні тимчасового житла

Насамперед розширили шляхи формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО. Тепер органи місцевого самоврядування можуть формувати фонд такого житла шляхом будівництва та реконструкції будівель.

На час дії воєнного стану для такого будівництва допускаються встановлення та зміна цільового призначення земельної ділянки. Тобто якщо від початку ділянка була призначена для іншого будівництва, це можна змінити задля будівництва житла для ВПО.

Житлові приміщення для тимчасового проживання будуть надавати працівниками підприємств, що були релоковані в безпечні регіони та особам, які належать до вразливих верств населення.

В Україні розширили перелік категорій ВПО, які можуть отримати тимчасове житло (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Хто має право на тимчасове житло

До вразливих категорій належать:

Особи з інвалідністю

Особи віком понад 60 років

Особи з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Особи, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років

Особи, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання, визначені переліком рідкісних (орфанних) захворювань

Сім'ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів, до складу яких можуть належати чоловік/дружина, діти, батьки тощо.

Багатодітні сім'ї

Малозабезпечені сім'ї

Сім'ї патронатних вихователів

Прийомні сім'ї

Дитячі будинки сімейного типу

Ще однією вразливою категорією є сім'ї з дітьми, сім'ї опікунів, піклувальників, у яких:

Виховуються діти з інвалідністю

Перебуває на утриманні повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи II групи

Проживає/перебуває на утриманні особа, визнана судом недієздатною

Батьки (один із батьків) мають інвалідність

Варто додати, що всі перелічені категорії осіб повинні були переміститися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ/ з тимчасово окупованих територій АР Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей.

Житло цих людей зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження у зв'язку з воєнними (бойовими) діями або таке житло було для них єдиним місцем проживання.