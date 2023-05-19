Які категорії ВПО можуть отримати тимчасове житло в Україні: розширений перелік

Українці, які були вимушені покинути свої домівки через бойові дії, окупацію або внаслідок руйнування чи пошкодження житла, можуть отримати статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Разом із тим вони можуть розраховувати й на тимчасове житло. Віднедавна перелік таких категорій ВПО розширився.
Його опублікували на сторінці "Юридичного порадника для ВПО" у Facebook.
Насамперед розширили шляхи формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО. Тепер органи місцевого самоврядування можуть формувати фонд такого житла шляхом будівництва та реконструкції будівель.
На час дії воєнного стану для такого будівництва допускаються встановлення та зміна цільового призначення земельної ділянки. Тобто якщо від початку ділянка була призначена для іншого будівництва, це можна змінити задля будівництва житла для ВПО.
Житлові приміщення для тимчасового проживання будуть надавати працівниками підприємств, що були релоковані в безпечні регіони та особам, які належать до вразливих верств населення.
В Україні розширили перелік категорій ВПО, які можуть отримати тимчасове житло (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
До вразливих категорій належать:
Ще однією вразливою категорією є сім'ї з дітьми, сім'ї опікунів, піклувальників, у яких:
Варто додати, що всі перелічені категорії осіб повинні були переміститися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ/ з тимчасово окупованих територій АР Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей.
Житло цих людей зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження у зв'язку з воєнними (бойовими) діями або таке житло було для них єдиним місцем проживання.
Раніше ми писали, як студенти зі статусом ВПО можуть перевестися на бюджет.
А ще розповідали, як українці можуть знятися зі статусу ВПО.