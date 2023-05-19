Какие категории ВПЛ могут получить временное жилье в Украине: расширенный перечень

Украинцы, которые были вынужденны покинуть свои дома из-за боевых действий, оккупации или в результате разрушения или повреждения жилья, могут получить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Вместе с тем, они могут рассчитывать и на временное жилье. Недавно список таких категорий ВПЛ расширился.
Его опубликовали на странице "Юридичного порадника для ВПО" в Facebook.
В первую очередь расширили пути формирования фонда жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ. Теперь органы местного самоуправления могут формировать фонд такого жилья путем строительства и реконструкции зданий.
На время действия военного положения для такого строительства допускается установление и изменение целевого назначения земельного участка. То есть если изначально участок был предназначен для другого строительства, это можно изменить для того, чтобы возвести жилье для ВПЛ.
Жилые помещения для временного проживания будут предоставлять работниками предприятий, которые были перемещены в безопасные регионы и лицам, принадлежащим к уязвимым слоям населения.
В Украине расширили перечень категорий ВПЛ, которые могут получить временное жилье (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
К уязвимым категориям относятся:
Еще одной уязвимой категорией являются семьи с детьми, семьи опекунов, попечителей, в которых:
Следует добавить, что все перечисленные категории лиц должны были переместиться с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ с временно оккупированных территорий АР Крым, города Севастополя, Донецкой и Луганской областей.
Жилье этих людей разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения в связи с военными (боевыми) действиями или такое жилье было для них единственным местом жительства.
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