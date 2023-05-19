Какие категории ВПЛ могут получить временное жилье в Украине: расширенный перечень

Что изменилось для ВПЛ в получении временного жилья

В первую очередь расширили пути формирования фонда жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ. Теперь органы местного самоуправления могут формировать фонд такого жилья путем строительства и реконструкции зданий.

На время действия военного положения для такого строительства допускается установление и изменение целевого назначения земельного участка. То есть если изначально участок был предназначен для другого строительства, это можно изменить для того, чтобы возвести жилье для ВПЛ.

Жилые помещения для временного проживания будут предоставлять работниками предприятий, которые были перемещены в безопасные регионы и лицам, принадлежащим к уязвимым слоям населения.

В Украине расширили перечень категорий ВПЛ, которые могут получить временное жилье (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кто имеет право на временное жилье

К уязвимым категориям относятся:

Лица с инвалидностью

Лица старше 60 лет

Лица из детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Лица, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет

Лица, болеющие редкими (орфанными) заболеваниями, определены перечнем редких (орфанных) заболеваний

Семьи военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период осуществления указанных мероприятий, в состав которых могут принадлежать муж/жена, дети, родители тому подобное.

Многодетные семьи

Малообеспеченные семьи

Семьи патронатных воспитателей

Приемные семьи

Детские дома семейного типа

Еще одной уязвимой категорией являются семьи с детьми, семьи опекунов, попечителей, в которых:

Воспитываются дети с инвалидностью

Состоит на содержании совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы

Проживает/находится на содержании лицо, признанное судом недееспособным

Родители (один родитель) имеют инвалидность

Следует добавить, что все перечисленные категории лиц должны были переместиться с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ с временно оккупированных территорий АР Крым, города Севастополя, Донецкой и Луганской областей.

Жилье этих людей разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения в связи с военными (боевыми) действиями или такое жилье было для них единственным местом жительства.