ua en ru
Пн, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Про які хвороби може говорити шум у вухах: кому варто пройти обстеження

Понеділок 04 березня 2024 15:41
UA EN RU
Про які хвороби може говорити шум у вухах: кому варто пройти обстеження З яких причин може виникати шум у вухах (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Майже 14% людей у дорослому віці чують у певний момент життя шум у вухах. У деяких людей симптоми з часом покращуються або зникають, а у деяких - вони погіршуються чи тривають дуже довго.

Про які хвороби може говорити шум у вухах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Live Science.

Ліцензований лікар-аудіолог Сабріна Лі розповіла, що причинами виникнення шуму у вухах (тінітуса) можуть бути зміни у мозку, зношування волоскових клітин вуха, вплив гучних звуків, закупорка проходів та хвороба Меньєра.

Вона додала, що дія гучних звуків є основним фактором ризику появи шуму у вухах. Наприклад, у людей, які працюють у шумному середовищі або часто відвідують заходи з гучною музикою.

Але проблеми зі слухом можуть початися й в людей, які намагаються його берегти. Шум у вухах може з'явитися внаслідок неадаптивної пластичності мозку - він намагається компенсувати втрату слуху за рахунок підвищення нейронної активності, внаслідок чого виникають фантомні звуки.

Ще одна ймовірна причина - знос волоскових клітин внутрішнього вуха, рецепторів слухової системи. Це відбувається з часом і при їх пошкодженні відбувається незворотна втрата слуху, що супроводжується фантомними звуками.

Проблеми зі слухом можуть виникнути через закупорку вушних проходів сірою або через хворобу Меньєра - негнійного захворювання внутрішнього вуха, що характеризується збільшенням об'єму ендолімфи (рідини, яка міститься в мембранному лабіринті внутрішнього вуха).

Раніше ми розповідали, чому зранку може боліти горло.

А також ми писали, які неочікувані фактори можуть спричинити серцевий напад.

Читайте РБК-Україна в Google News
симптоми хвороби
NEWS
"За певних умов можна допустити": Малюська висловився щодо обмежень для ухилянтів
"За певних умов можна допустити": Малюська висловився щодо обмежень для ухилянтів