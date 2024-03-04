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О каких болезнях может говорить шум в ушах: кому следует пройти обследование

Понедельник 04 марта 2024 15:41
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О каких болезнях может говорить шум в ушах: кому следует пройти обследование По каким причинам может возникать шум в ушах (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Почти 14% людей во взрослом возрасте слышат в определенный момент жизни шум в ушах. У некоторых людей симптомы со временем улучшаются или исчезают, а у некоторых – они ухудшаются или продолжаются очень долго.

О каких болезнях может говорить шум в ушах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Live Science.

Лицензированный врач-аудиолог Сабрина Ли рассказала, что причинами возникновения шума в ушах (тинитуса) могут быть изменения в мозге, износ волосковых клеток уха, влияние громких звуков, закупорка проходов и болезнь Меньера.

Она добавила, что действие громких звуков является основным фактором риска появления шума в ушах. Например, у людей, работающих в шумной среде или часто посещающих мероприятия с громкой музыкой.

Но проблемы со слухом могут начаться и у людей, пытающихся его беречь. Шум в ушах может появиться вследствие неадаптивной пластичности мозга – он пытается компенсировать потерю слуха за счет повышения нейронной активности, вследствие чего возникают фантомные звуки.

Еще одна вероятная причина – износ волосковых клеток внутреннего уха, рецепторов слуховой системы. Это происходит со временем и при их повреждении происходит необратимая потеря слуха, сопровождающаяся фантомными звуками.

Проблемы со слухом могут возникнуть из-за закупорки ушных проходов серой или из-за болезни Меньера – негнойного заболевания внутреннего уха, характеризующегося увеличением объема эндолимфы (жидкости, содержащейся в мембранном лабиринте внутреннего уха).

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