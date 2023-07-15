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Які гроші категорично не можна зберігати в гаманці, щоб не притягнути бідність

Які гроші не можна класти в гаманець (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Певні монети та банкноти у гаманці, згідно з прикметами, можуть примножувати багатство. Інші ж навпаки - провокувати бідність та нещастя.

Які монети не можна класти в гаманець, щоб не відлякати грошову удачу - читайте нижче.

Почорнілі монети

Згідно з прикметами, копійки, які почорніли, не можна класти в гаманець до інших грошей. Наліт темного кольору блокує грошову енергетику і заряджає на бідність купюри та монети, які перебувають поруч.

Погнуті монети

Такі монети часто використовують у магічних ритуалах для перекидання на інших своїх фінансових проблем. Зокрема, якщо ви випадково отримали на здачу таку монету, не кладіть її до гаманця. Віддайте краще нужденним.

Монети, які вийшли з обігу

Не варто класти у гаманець копійки, які вийшли з обігу, адже вони притягують злидні. Прикмети пояснюють, що енергетика багатства у таких монетах заблокована і вони блокуватимуть ваші грошові потоки. Тому зберігайте монети, які вийшли з обігу, окремо від своїх заощаджень.

Знайдені гроші

Інколи так може статись, що на вулиці випадково можна знайти гроші. Такі гроші ніколи не кладіть їх у гаманець, адже вони мають погану енергетику. Підібрані десь гроші треба покласти окремо від власних, щоб погана енергетика не перейшла до них.

Лотерея

Якщо вам пощастило і виграли гроші у лотереї, то їх не варто одразу класти в гаманець. Такі гроші не мають нічого спільного з удачею, адже вони навпаки, відлякують багатство.

Пошкоджені гроші

Порвані чи пошкоджені купюри якнайшвидше треба кудись подіти, адже вони притягують до себе бідність та злидні. Однак, категорично не можна класти їх в гаманець.

Що покласти в гаманець, щоб гроші водилися

Народні прикмети свідчать, що найпотужніший талісман для залучення грошей - це купюра з рідкісним номіналом. Ви можете покласти її в гаманець, використовуючи відділення, де немає ніяких інших банкнот. При цьому важливо не згинати купюру, а залишити рівною, інакше грошові потоки в ній блокуються.

Раніше ми повідомляли, чому не можна повертати посуд порожнім після частування.

Також ми писали, як розпізнати негативну енергетику в домі і позбутися від неї.

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