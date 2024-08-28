Які фотографії приваблюють нещастя? Дізнайтесь, які знімки треба видалити негайно

Вважається, що фотографії можуть впливати на наше життя та навіть привертати горе чи неприємності. Щоб не зіштовхнутися з негативними наслідками, краще відмовитися від деяких знімків.

Негативна енергетика руїн

Руїни та занедбані будинки часто викликають у людей почуття тривоги. Вважається, що фотографії, зроблені біля таких місць, можуть принести невдачу або проблеми. Тому краще не робити знімки руїн, навіть якщо вони здаються цікавими.

Якщо у вас уже є такі фотографії, краще зберігати їх у нежитлових приміщеннях, наприклад, у гаражі або на горищі. Вірять, що це допоможе уникнути можливих негативних наслідків у вашому житті.

Фото у дзеркалі

Фото, на яких відображені дзеркала, можуть притягувати конфлікти, сварки та неприємності в життя. Це пов'язано з повір’ям, що дзеркальні поверхні здатні збирати негативну енергію, яка потім впливатиме на людей зі знімка.

Вважається, що якщо фото з відображеннями зберігаються лише на вашому телефоні, вони не завдадуть великої шкоди. Проте не варто їх видруковувати або вивішувати в рамці. Це може посилити негативний вплив і викликати неприємності у вашому житті.

Чорні кішки

Багато хто вірить у те, що знімки, на яких є чорні кішки, можуть привернути невдачі до вашого життя. Але ця заборона стосується тільки вуличних або чужих чорних кішок, а не ваших власних домашніх улюбленців.

Тому, коли ви робите фотографії власної чорної кішки, це не повинно викликати проблем. Такі знімки не будуть викликати жодних проблем, якщо ваша кішка - це частина вашої родини.

Фото сплячих людей

Є повір'я, що не можна фотографувати людей, які сплять. Вважається, що такі знімки будуть негативно впливати на біополе людини та навіть можуть викликати проблеми зі здоров'ям. Це особливо стосується маленьких дітей, чия енергетика вважається дуже чутливою.

Якщо ви випадково зробили таке фото, краще не показувати його нікому чи взагалі видалити. Це допоможе уникнути можливих проблем зі здоров'ям людини на фото.

Знімки похорон або покійників

Забобони радять не робити фото покійників або похоронної процесії. Вважається, що такі знімки можуть містити негативну енергетику, яка асоціюється з втратами та горем. Через це вони можуть стати своєрідним "магнітом" для проблем.

Зберігання таких фото може привернути неприємності чи навіть горе до вашої родини.