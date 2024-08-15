Ось такі фантастичні вуса носили чоловіки Галичини на початку 20 сторіччя: унікальні фото

Красиві вуса носили усі - від інтелігенції до селян

Вуса завжди були символом чоловічої краси та мужності у багатьох країнах світу. Не була винятком і Україна, багато видатних діячів у якої відомі всім нам саме у "вусатому" образі.

Михайло Грушевський, Іван Мазепа, Іван Франко, Микола Гоголь та, звісно ж, Тарас Григорович Шевченко - усі вони носили вуса. І це вже не кажучи про те, що традиційний образ запорізького козака мав неодмінні вуса.

Але зараз піде мова про звичайних людей, які також полюбляли красиві вуса - та ще які! Дивиться, які різноманітні модні вуса носили на Західній Україні на початку 20 сторіччя.

Вуса Михайли Барановського, що жив у Львові у 1900 рр., довершують його надзвичайно стильний та модний вигляд (фото: localhistory.org.ua)

Пенсне та вуса були нестаріючою модою інтелігенції (фото: localhistory.org.ua)

Дмитро Попелюк з села Коршів мав, без перебільшення, вуса, якими можна було пишатися (фото: localhistory.org.ua)

Вуса радника Коломийського суду Івана Трача, що жив у 1910 рр., за польською модою закручені догори (фото: localhistory.org.ua)

Немає сумнівів, що Степан Олійовський з м. Болехів обожнював кожний міліметр довжини своїх вусів (фото: localhistory.org.ua)

Вуса носили не лише міські модники, але й звичайне селянські господарі - як, наприклад, мешканці с. Завалля Снятинського повіту Штефан Гордійчук, Семен Боднарук та Миколай Бойчук (фото: localhistory.org.ua)