Ось такі фантастичні вуса носили чоловіки Галичини на початку 20 сторіччя: унікальні фото

Вуса були популярними в різні епохи історії, не включаючи ХХ століття. З часом змінювалася і мода на форму вусів - "щіточка", "моржові", "англійські" та багато інших видів носили наші дідусі. Які вуса на Галичині мали особливу популярність?
РБК-Україна (проект Styler) зібрало світлини галицьких чоловіків початку ХХ століття з фантастичними вусами.
Вуса завжди були символом чоловічої краси та мужності у багатьох країнах світу. Не була винятком і Україна, багато видатних діячів у якої відомі всім нам саме у "вусатому" образі.
Михайло Грушевський, Іван Мазепа, Іван Франко, Микола Гоголь та, звісно ж, Тарас Григорович Шевченко - усі вони носили вуса. І це вже не кажучи про те, що традиційний образ запорізького козака мав неодмінні вуса.
Але зараз піде мова про звичайних людей, які також полюбляли красиві вуса - та ще які! Дивиться, які різноманітні модні вуса носили на Західній Україні на початку 20 сторіччя.
До речі, подивиться, як на столітньому українському фото помітили важливу деталь, яка усіх ошелешила.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти "Локальна історія", Вікіпедія, Лебединський художній міський музей.