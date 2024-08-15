Вот такие фантастические усы носили мужчины Галичины в начале 20 века: уникальные фото

Усы были популярны в разные эпохи истории, не включая ХХ век. Со временем менялась и мода на форму усов - "щеточка", "моржевые", "английские" и многие другие виды носили наши дедушки. Какие усы на Галичине имели особую популярность?
РБК-Украина (проект Styler) собрало фотографии галицких мужчин начала ХХ века с фантастическими усами.
Усы всегда были символом мужской красоты и мужества во многих странах. Не была исключением и Украина, многие видные деятели которой известны всем нам именно в "усатом" образе.
Михаил Грушевский, Иван Мазепа, Иван Франко, Николай Гоголь и, конечно же, Тарас Григорьевич Шевченко - все они носили усы. И это уже не говоря о том, что традиционный образ запорожского казака также имел непременные усы.
Но сейчас пойдет речь об обычных людях, которые тоже любили красивые усы - да еще какие! Смотрите, какие разные модные усы носили на Западной Украине в начале 20 века.
Кстати, посмотрите, как на столетнем украинском фото заметили важную деталь, которая всех ошарашила.
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При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты "Локальна історія", Википедия, Лебединский художественный городской музей.