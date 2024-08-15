RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот такие фантастические усы носили мужчины Галичины в начале 20 века: уникальные фото

Мужчины на Галичине очень ценили усы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Феликс Коркин

Усы были популярны в разные эпохи истории, не включая ХХ век. Со временем менялась и мода на форму усов - "щеточка", "моржевые", "английские" и многие другие виды носили наши дедушки. Какие усы на Галичине имели особую популярность?

РБК-Украина (проект Styler) собрало фотографии галицких мужчин начала ХХ века с фантастическими усами.

Красивые усы носили все - от интеллигенции до крестьян

Усы всегда были символом мужской красоты и мужества во многих странах. Не была исключением и Украина, многие видные деятели которой известны всем нам именно в "усатом" образе.

Михаил Грушевский, Иван Мазепа, Иван Франко, Николай Гоголь и, конечно же, Тарас Григорьевич Шевченко - все они носили усы. И это уже не говоря о том, что традиционный образ запорожского казака также имел непременные усы.

Но сейчас пойдет речь об обычных людях, которые тоже любили красивые усы  - да еще какие! Смотрите, какие разные модные усы носили на Западной Украине в начале 20 века.

Усы Михаилы Барановского, жившие во Львове в 1900 гг., завершают его чрезвычайно стильный и модный вид (фото: localhistory.org.ua)

Пенсне и усы были нестареющей модой интеллигенции (фото: localhistory.org.ua)

Дмитрий Попелюк из села Коршев имел, без преувеличения, усы, которыми можно было гордиться (фото: localhistory.org.ua)

Усы советника Коломыйского суда Ивана Трача, жившего в 1910 гг., по польской моде закручены вверх (фото: localhistory.org.ua)

Нет сомнений, что Степан Олиевский из г. Болехов обожал каждый миллиметр длины своих усов (фото: localhistory.org.ua)

Усы носили не только городские модники, но и обычные крестьяне - как, например, жители с. Завал Снятинского уезда Штефан Гордийчук, Семен Боднарук и Николай Бойчук (фото: localhistory.org.ua)

Кстати, посмотрите, как на столетнем украинском фото заметили важную деталь, которая всех ошарашила.

А еще читайте о том, как усы, оселедець и жизнь в Украине сделали из американца "настоящего казака" .

При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты "Локальна історія", Википедия, Лебединский художественный городской музей.

Читайте РБК-Украина в Google News
История УкраиныФотографы