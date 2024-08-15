Вот такие фантастические усы носили мужчины Галичины в начале 20 века: уникальные фото

Красивые усы носили все - от интеллигенции до крестьян

Усы всегда были символом мужской красоты и мужества во многих странах. Не была исключением и Украина, многие видные деятели которой известны всем нам именно в "усатом" образе.

Михаил Грушевский, Иван Мазепа, Иван Франко, Николай Гоголь и, конечно же, Тарас Григорьевич Шевченко - все они носили усы. И это уже не говоря о том, что традиционный образ запорожского казака также имел непременные усы.

Но сейчас пойдет речь об обычных людях, которые тоже любили красивые усы - да еще какие! Смотрите, какие разные модные усы носили на Западной Украине в начале 20 века.

Усы Михаилы Барановского, жившие во Львове в 1900 гг., завершают его чрезвычайно стильный и модный вид (фото: localhistory.org.ua)

Пенсне и усы были нестареющей модой интеллигенции (фото: localhistory.org.ua)

Дмитрий Попелюк из села Коршев имел, без преувеличения, усы, которыми можно было гордиться (фото: localhistory.org.ua)

Усы советника Коломыйского суда Ивана Трача, жившего в 1910 гг., по польской моде закручены вверх (фото: localhistory.org.ua)

Нет сомнений, что Степан Олиевский из г. Болехов обожал каждый миллиметр длины своих усов (фото: localhistory.org.ua)

Усы носили не только городские модники, но и обычные крестьяне - как, например, жители с. Завал Снятинского уезда Штефан Гордийчук, Семен Боднарук и Николай Бойчук (фото: localhistory.org.ua)