Які факти про себе не варто нікому розповідати: викличете лише заздрість та негатив

Плани та мрії

Карти бажань, списки, різні ритуали для виконання мрії, обговорення в компанії - люди роблять безліч різних речей, щоб наблизити бажане.

Однак є й інша думка – озвучені бажання звучать для підсвідомості як уже здійснені. Зникає азарт, і бажання досягти бажаного. А ще люди вам можуть позаздрити.

Здоров'я та краса

Багато людей не люблять говорити про хвороби, лікарів, лікарні - їх це лякає і викликає негатив. Детальне обговорення про обстеження може поставити у незручне становище вашого співрозмовника. Тим більше, що люди люблять розпускати плітки - ваша особиста інформація може піти далі та стати темою для обговорення.

Тим більше не варто обговорювати б'юті-процедури. Нехай оточуючі думають, що ви від природи володієте рівною шкірою і пишним волоссям. Вартість будь-яких процедур - привід для заздрості та пліток.

Негатив та невдачі

Ділитись такими фактами варто лише з найближчими людьми, які допоможуть та підтримають, а ще поспівчувають. А от решті людей не обов'язково знати, що у вашому житті пішло щось не так. Обов'язково знайдуться ті, хто замість співчуття виявить негатив чи зловтіху.

Добрі справи

Якщо ви займаєтеся благодійністю – залиште цей факт при собі. Ви можете попросити про допомогу або приєднатися до вас, але хвалитися своєю діяльністю точно не варто.

Вихваляння зведе всі ваші зусилля до нуля і знецінить ваші старання в очах оточуючих. Вас звинуватить у тому, що займаєтеся добрими справами з користі.

Страхи

Страхи мають сильну енергетику і зізнаватись у них можна лише найближчим людям чи психологам, які допоможуть впоратися з фобіями чи панікою. А порожні розмови про те, чого ви боїтеся, вас занурять у тривожність, а в інших людей спричинять негатив.

Інтимне життя

Не дарма особисте життя так і називається – особистим. Не пускайте "глядачів" у свою постіль. Багато хто любить смакувати подробиці чужого особистого життя, оскільки свого вони не мають.

Інтим - це суто особиста справа, яка стосується вас та вашого партнера. А багатьох таких речей приваблюють та інтригують. Не розповідайте подробиць навіть близьким друзям.

Обман та зрада

Якщо ви вчинили щось погане, то не варто про це нікому розповідати. Можливо, ви вже пошкодували про скоєне або у вас були вагомі причини вчинити саме так.

Але розмови про це змусять вас пережити неприємні емоції. Мало того, така інформація може спливти в дуже невідповідний момент або про неї дізнаються люди, яким це не потрібно.

Говорити про зраду чи обман варто тільки з тією людиною, якої це безпосередньо стосується. Прощення дозволить відпустити ситуацію.

Доходи

Маленька зарплата викликає жалість, "розумні" поради, осуд, а велика - заздрість. Не обговорюйте розміри своєї зарплати навіть із найближчими людьми, якщо від цього не залежать якісь важливі моменти у житті.

Нерухомість та великі покупки

Не варто детально розповідати про те, як ви накопичили на квартиру або як отримали у спадок дорогий будинок – це викличе заздрість та хвилю непотрібних вам порад.

Вам розкажуть, де краще продати житло, здати, зробити ремонт або негайно зробити обмін. Не дозволяйте іншим людям втручатися у ваші плани та керувати вашими рішеннями.