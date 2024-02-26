Які є види плачу і чому він вважається корисним

Багато хто з нас боїться плакати, бо вважає, що це прояв слабкості, але насправді сльози мають неймовірну користь.
Про види та користь сліз розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис психологічного порталу Mindful Mind.
Це сльози, які постійно виділяє сльозовий апарат ока для того, щоб забезпечувати змащення та живлення ока, а також діяти як захисний барʼєр для рогівки.
Це сльози, що виникають внаслідок подразнення ока. Вони також можуть виникати через вживання гострої їжі, блювання, кашель, позіхання або дію яскравого світла.
Це сльози, які повʼязані з психічним станом людини, а точніше - з емоційною складовою.
Плач активує парасимпатичну нервову систему, яку часто називають системою відпочинку та перетравлювання.
Емоційні сльози призводять до виділення гормонів стресу, після чого відчувається полегшення.
Завдяки тривалому плачу виділяються окситоцин, а також ендорфіни. Ці речовини можуть полегшити як фізичний, так і емоційний біль, а також сприяти відчуттю добробуту.
Сльози дыйсно мають полегшувальний ефект, який здатен покращити настрій, адже він позбавляє всього негативного.
Плач допомагає вбивати бактерії та підтримувати очі чистими, оскільки сльози містять речовину лізоцим, яка має антибактеріальні властивості.
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