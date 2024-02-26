Какие существуют виды плача и почему он считается полезным

Какие виды слез существуют

Базальные

Это слезы, которые постоянно выделяет слезный аппарат глаза для обеспечения смазки и питания глаз, а также действовать как защитный барьер для роговицы.

Рефлекторные

Это слезы, возникающие в результате раздражения глаза. Они также могут возникать из-за употребления острой пищи, рвоты, кашель, зевания или действия яркого света.

Эмоциональные (психические)

Это слезы, связанные с психическим состоянием человека, а точнее - с эмоциональной составляющей.

Чем полезен плач

Помогает успокоиться

Плач активирует парасимпатическую нервную систему, которую часто называют системой отдыха и переваривания.

Уменьшение уровня стресса

Эмоциональные слезы приводят к выделению гормонов стресса, после чего ощущается облегчение.

Уменьшение боли

Благодаря длительному плачу выделяются окситоцин, а также эндорфины. Эти вещества могут облегчить как физическую, так и эмоциональную боль, а также способствовать ощущению благосостояния.

Улучшение настроения

Слезы действительно обладают облегчающим эффектом, который способен улучшить настроение, ведь он лишает всего негативного.

Борьба с бактериями

Плач помогает убивать бактерии и поддерживать глаза чистыми, поскольку слезы содержат вещество лизоцим, обладающее антибактериальными свойствами.