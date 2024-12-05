Які дублянки вважають наймоднішими цього року: Раміна та Астаф'єва показали тренди на зиму 2024-2025

Як вибрати дублянку

Матеріал

Придивіться дублянку з натуральної овчини - вона забезпечить тепло та захист від холоду. Також можна зустріти моделі зі штучною підкладкою, але вони можуть бути менш теплими.

Деталі

Зверніть увагу на наявність капюшона, застібок з блискавками або гудзиками, кишень із флісовою підкладкою - вони допоможуть тримати тепло.

Колір

Для зимового варіанта класичними вважаються темні відтінки: чорний, коричневий, темно-сірий. Однак для різноманітності можна вибрати яскравіші кольори, такі як бордовий або насичений темно-зелений.

Фасон

Короткі дублянки можуть бути приталеними або прямими. Якщо вам важливий комфорт та свобода рухів, вибирайте моделі з більш вільним кроєм.

Які дублянки обирають українські знаменитості

Даша Астаф'єва

Співачка Даша Астаф'єва для зимового образу обрала ультракоротку дублянку рудого відтінку з великим коміром та рукавами незвичного крою. Під неї вона одягла теплий светр та широкі джинси-труби чорного відтінку.

Зазначимо, що завершити лук можна зручними кедами на хутрі або грубими черевиками на шнурівці. А якщо ви боїтеся замерзнути в короткій дублянці, подбайте про комплект термобілизни.

Даша Астаф'єва показала дублянку на зиму (фото: instagram.com/da_astafieva)

Раміна

Українська журналістка та інтерв'юер Раміна Есхакзай показала образ із коричневою дублянкою-авіатором.

До речі, дублянка-авіатор має саме таку назву, оскільки одяг з обробкою з овчини вважали уніформою пілотів. Ще одна назва трендового фасону куртки - дублянка-пілот. Характерними для такої куртки залишаються об'ємні рукави, хутряний комір і лаконічні вставки внизу у вигляді тонких ремінців.

Для повсякденного луку Раміна вибрала довгу спідницю сірого кольору, яку доповнила теплим светром та класичними лоферами на низькому ходу. Завершувала образ стильна дублянка-авіатор.

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)