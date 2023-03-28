Які домашні рослини рятують від алергії, які її провокують: тримайте список

Згідно з результатами дослідження NASA деякі домашні рослини ефективно видаляють органічні хімічні речовини, що викликають такі проблеми зі здоров'ям, такі як головний біль та алергія.

Крім поглинання вуглекислого газу та виділення кисню, що роблять усі рослини, вони також видаляли значну кількість бензолу, формальдегіду та трихлоретилену з повітря у приміщенні.

Таким чином, для людей, які страждають на алергію, рішення розмістити у своїх квартирах рослини, незважаючи на їх пилок, не здаватиметься парадоксальним. Важливо тільки знати, які вибрати квіти.

Найкращі антиалергічні кімнатні рослини

1. Спатифілум, або лілія миру чи жіноче щастя.

Цю тропічну рослину часто вибирають для розміщення в офісах, цінуючи за блискуче зелене листя та білі чашоподібні квіти на довгих стеблах. Ця рослина розквітає у вологих умовах із непрямим освітленням. Воно також допомагає зменшити кількість плісняви, поглинаючи суперечки у повітрі.

2. Драцена деремська, або духмяна.

Рослина з довгим темно-зеленим листям чудово почувається в умовах низького освітлення. Найкраще розмістити цю рослину в місці, яке отримує яскраве, але непряме світло. Вона фільтрує з повітря багато побутових хімікатів і утримує їх у своїх листках (бензол, формальдегід, ксилол і трихлоретилен).

3. Алое.

Невибаглива невелика кімнатна рослина, яка потребує мало води і добре росте сама по собі. Алое не тільки фільтрує повітря, а й рідина всередині рослини є відмінним природним засобом від сонячних опіків та порізів.

4. Павукова рослина.

Воно рекомендується алергікам та астматикам, оскільки очищає повітря, видаляючи токсини, особливо формальдегід. Коефіцієнт видалення, як зазначають дослідники, становитиме 95%. Рослину можна розмістити на столі, комоді або підвісних кошиках.

5. Пальма арека.

Рослина має відмінні зволожуючі властивості та ідеально підходить для сухих приміщень влітку і взимку, оскільки активно виділяє вологу зі свого листя. Ця якість робить пальму арека чудовою кімнатною рослиною для хворих на астму, тому що вологе повітря полегшує проблеми з диханням. А ще ця пальма видаляє з повітря формальдегід, ксилол, чадний газ та толуол.

6. Бамбукова пальма.

Відомо, що бамбукова пальма перетворює окис вуглецю на кисень, а також видаляє з повітря формальдегід, бензол і толуол. Ця рослина не має токсичних властивостей, що робить її чудовою рослиною для дітей та домашніх тварин.

7. Рапис високий.

Як і пальма арека, рапис є повітроочисною рослиною, яка видаляє з повітря формальдегід, ксилол і толуол. Він стійкий до більшості комах, що харчуються рослинами, віддає перевагу непрямому світлу з вікон, що виходять на схід. Рослину слід пересаджувати кожні два роки.

Рослини, які протипоказані алергікам

Ряд кімнатних рослин можуть виділяти рідину зі свого листя, стебел або плодів, що може викликати алергічну реакцію шкіри, таку як свербіж, екзема і кропив'янка при контакті зі шкірою, пише 7Drops.

Таку "проблемну зелень" не радять тримати вдома людям, які страждають на алергію.