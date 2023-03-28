Какие домашние растения спасают от аллергии, а какие ее провоцируют: держите список

Согласно результатам исследования NASA, некоторые домашние растения эффективно удаляют органические химические вещества, вызывающие такие проблемы со здоровьем, такие как головные боли и аллергии.

Помимо поглощения углекислого газа и выделения кислорода, что делают все растения, они также удаляли значительное количество бензола, формальдегида и трихлорэтилена из воздуха в помещении.

Таким образом, для людей, страдающих аллергией, решение разместить в своих квартирах растения, несмотря на их пыльцу, не будет казаться парадоксальным. Важно только знать, какие цветы выбрать.

Лучшие антиаллергические комнатные растения

1. Спатифиллум, или лилия мира или женское счастье.

Это тропическое растение часто выбирают для размещения в офисах, ценя за блестящие зеленые листья и белые чашеобразные цветы на длинных стеблях. Это растение расцветает во влажных условиях с непрямым освещением. Оно также помогает уменьшить количество плесени, поглощая споры в воздухе.

2. Драцена деремская, или душистая.

Растение с длинными темно-зелеными листьями прекрасно чувствует себя в условиях низкой освещенности. Лучше всего расположить это растение в месте, которое получает яркий, но непрямой свет. Она фильтрует из воздуха много бытовых химикатов и удерживает их в своих листьях (бензол, формальдегид, ксилол и трихлорэтилен).

3. Алоэ.

Неприхотливое небольшое комнатное растение, которое требует мало воды и хорошо растет само по себе. Алоэ не только фильтрует воздух, но и жидкость внутри растения является отличным естественным средством от солнечных ожогов и порезов.

4. Пауковое растение.

Оно рекомендуется аллергикам и астматикам, поскольку очищает воздух, удаляя токсины, особенно формальдегид. Коэффициент удаления, как отмечают исследователи, составит 95%. Растение можно разместить на столе, комоде или в подвесных корзинах.

5. Пальма арека.

Растение обладает отличными увлажняющими свойствами и идеально подходит для сухих помещений летом и зимой, так как активно выделяет влагу из своих листьев. Это качество делает пальму арека отличным комнатным растением для страдающих астмой, так как влажный воздух облегчает проблемы с дыханием. А еще эта пальма удаляет из воздуха формальдегид, ксилол, угарный газ и толуол.

6. Бамбуковая пальма.

Известно, что бамбуковая пальма превращает окись углерода в кислород, а также удаляет из воздуха формальдегид, бензол и толуол. Это растение не обладает токсичными свойствами, что делает его отличным растением для детей и домашних животных.

7. Рапис высокий.

Как и пальма арека, рапис является воздухоочистным растением, которое удаляет из воздуха формальдегид, ксилол и толуол. Он устойчив к большинству насекомых, питающихся растениями, предпочитает непрямой свет из окон, выходящих на восток. Растение следует пересаживать каждые два года.

Растения, которые противопоказаны аллергикам

Ряд комнатных растений могут выделять жидкость из своих листьев, стеблей или плодов, что может вызвать аллергическую кожную реакцию, такую как зуд, экзема и крапивница при контакте с кожей, пишет 7Drops.

Такую "проблемную зелень" не советуют держать дома людям, страдающим аллергией.