Які документи потрібні під час виїзду з дитиною за кордон: процедуру спростили

Правозахисники нагадують, що наразі виїзд дітей, які є громадянами України, спростили.

Так, згідно з Правилами перетину державного кордону громадянами України діти, яким виповнилося 16 років, можуть самостійно виїжджати за межі країни за наявності будь-якого з документів, що засвідчують їхню особу (наприклад, ID-картка, закордонний паспорт).

Діти, які не досягли 16 років. Їхній виїзд дозволяється за умови:

виїзду з ними батьків чи одного із батьків;

бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима;

інших осіб, уповноважених одним із батьків письмовою заявою, засвідченим органом опіки та піклування.

При цьому у разі, якщо дітей супроводжують родичі, при виїзді за межі країни потрібно буде надати:

документ, що засвідчує особу дитини. Це може бути:

свідоцтво про народження дитини (якщо дитина молодша 14 років);

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт дитини;

інші документи, що містять інформацію про особистість;

документ, що засвідчує особу родича дитини (паспорт, закордонний паспорт тощо);

документи, що підтверджують родинні зв'язки дитини з особою, що її супроводжує (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, якщо змінювали прізвище після укладення шлюбу тощо);

або заяву від батька, із зазначенням, що саме ця особа вивозить дитину за кордон (завірена в органах опіки та піклування).

Чи потрібна нотаріальна довіреність другого з батьків?

За законом наявність нотаріально посвідченої згоди другого з батьків не потрібна під час дії військового стану.