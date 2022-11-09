Які документи потрібні під час виїзду з дитиною за кордон: процедуру спростили

Питання щодо порядку виїзду за межі України у зв'язку з останніми подіями в країні для багатьох знову актуальне.
Які документи потрібні, якщо за кордон виїжджає дитина у супроводі родичів, розповіли на сторінці Юридичний порадник для ВПО у Facebook.
Правозахисники нагадують, що наразі виїзд дітей, які є громадянами України, спростили.
Так, згідно з Правилами перетину державного кордону громадянами України діти, яким виповнилося 16 років, можуть самостійно виїжджати за межі країни за наявності будь-якого з документів, що засвідчують їхню особу (наприклад, ID-картка, закордонний паспорт).
Діти, які не досягли 16 років. Їхній виїзд дозволяється за умови:
При цьому у разі, якщо дітей супроводжують родичі, при виїзді за межі країни потрібно буде надати:
Чи потрібна нотаріальна довіреність другого з батьків?
За законом наявність нотаріально посвідченої згоди другого з батьків не потрібна під час дії військового стану.
Як ми писали раніше, в Україні змінили правила виїзду за кордон.