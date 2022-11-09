Какие документы нужны при выезде с ребенком за границу: процедуру упростили

Вопрос о порядке выезда за пределы Украины в связи с последними событиями в стране для многих снова актуален.
Какие документы нужны, если за границу выезжает ребенок в сопровождении родственников, рассказали на странице Юридический советчик для ВПО в Facebook.
Правозащитники напоминают, что сейчас выезд детей, которые являются гражданами Украины, упростили.
Так, согласно Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины дети, которым исполнилось 16 лет, могут самостоятельно выезжать за пределы страны при наличии любого из документов, удостоверяющих их личность (например, ID-карта, загранпаспорт).
Дети, которые не достигли 16 лет. Их выезд разрешается при условии:
При этом в случае, если детей сопровождают родственники, при выезде за пределы страны необходимо будет предоставить:
Нужна ли нотариальная доверенность второго родителя?
По закону наличие нотариально удостоверенного согласия второго родителя не нужно во время действия военного положения.
Как мы ранее писали, в Украине изменили правила выезда за границу.