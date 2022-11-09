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Какие документы нужны при выезде с ребенком за границу: процедуру упростили

Фото: Как уехать с ребенком за границу (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Вопрос о порядке выезда за пределы Украины в связи с последними событиями в стране для многих снова актуален.

Какие документы нужны, если за границу выезжает ребенок в сопровождении родственников, рассказали на странице Юридический советчик для ВПО в Facebook.

Правозащитники напоминают, что сейчас выезд детей, которые являются гражданами Украины, упростили.

Так, согласно Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины дети, которым исполнилось 16 лет, могут самостоятельно выезжать за пределы страны при наличии любого из документов, удостоверяющих их личность (например, ID-карта, загранпаспорт).

Дети, которые не достигли 16 лет. Их выезд разрешается при условии:

  • выезда с ними родителей или одного из родителей;
  • бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима;
  • других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства.

При этом в случае, если детей сопровождают родственники, при выезде за пределы страны необходимо будет предоставить:

  • документ, удостоверяющий личность ребенка. Это может быть:
  • свидетельство о рождении ребенка (если ребенок младше 14 лет);
  • паспорт гражданина Украины;
  • загранпаспорт ребенка;
  • другие документы, содержащие сведения о личности;
  • документ, удостоверяющий личность родственника ребенка (паспорт, загранпаспорт и т.п.);
  • документы, подтверждающие родственные связи ребенка с сопровождающим его лицом (свидетельства о рождении, свидетельства о браке, если меняли фамилию после заключения брака и т.п.);
  • или заявление от родителя, с указанием, что именно это лицо вывозит ребенка за границу (заверенное в органах опеки и попечительства).

Нужна ли нотариальная доверенность второго родителя?

По закону наличие нотариально удостоверенного согласия второго родителя не нужно во время действия военного положения.

Как мы ранее писали, в Украине изменили правила выезда за границу.

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