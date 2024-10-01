Які додатки використовують найбільше даних і гальмують iPhone: простий спосіб перевірити

Перевірте використання даних додатків на iPhone

Щоб дізнатися, скільки даних використовують ваші застосунки на iOS, відкрийте "Параметри" та натисніть "Мобільні дані". У самому верху у вас є перемикач для увімкнення або вимкнення мобільних даних - вимкніть його, і додатки не зможуть виходити в Інтернет, якщо ви не підключені до Wi-Fi. Однак дзвінки та повідомлення працюватимуть.

Натисніть "Параметри мобільних даних", щоб увімкнути або вимкнути "Роумінг даних". Це впливає на доступ до мобільних даних, коли ви знаходитесь за межами мережі свого оператора (зазвичай, якщо ви за кордоном).

Повернувшись на екран "Мобільні дані", прокрутіть вниз, щоб побачити, скільки мобільних даних та даних роумінгу ви використовували в "поточному періоді" - це означає з того часу, як ви останній раз вручну скидали ці статистичні дані.

Поруч із кожним встановленим додатком вказано, скільки даних воно завантажило зараз чи у певний період. Ви помітите, що застосунки, які використовували найбільше даних, перелічені вгорі. Використовуйте перемикачі праворуч, щоб заблокувати доступ до мобільних даних для певних додатків.

Натисніть "Системні служби", щоб побачити використання даних для системи iOS, охоплюючи таку активність, як push-сповіщення та оновлення програмного забезпечення.

Перейдіть до кінця списку додатків, і ви побачите, коли були скинуті ці статистичні дані про використання даних. Якщо ви бажаєте скинути їх (наприклад, щоб відстежувати використання протягом дня або тижня), натисніть "Скинути статистику".

Увімкніть режим збереження даних на iPhone

Крім блокування доступу окремих додатків до мобільних даних або повного відключення його, на iOS є ще одна опція, яку ви можете використовувати для обмеження використання даних, коли ви знаходитесь поза зоною дії Wi-Fi: режим низького споживання даних.

Apple каже, що це призупиняє автоматичні оновлення та "фонові задачі", поки ви знаходитесь поза зоною дії Wi-Fi, хоча і не вдається в подробиці про те, що це за фонові задачі. Один із компромісів, який конкретно згадується, - це нижча швидкість передачі даних під час дзвінків FaceTime.

У налаштуваннях iOS натисніть "Мобільні дані", а потім "Параметри мобільних даних"

Натисніть "Режим даних", щоб знайти опцію "Режим низького споживання даних"

Параметри, які ви бачите поруч із "Режим низького споживання даних", будуть змінюватись в залежності від вашої мережі. Наприклад, ви можете побачити опцію, яка дозволяє використовувати більше даних на 5G, що означає, що ваш iPhone буде використовувати швидше 5G-з'єднання через Wi-Fi, якщо воно доступне.

Не забувайте, що завжди є авіарежим, якщо ви хочете переконатися, що додатки не передають жодних даних мережами або Wi-Fi. Проведіть пальцем вниз з правого верхнього кута екрана, щоб відкрити Центр керування, а потім натисніть на значок літака, щоб увімкнути або вимкнути авіарежим.