Які добавки можуть погіршити засвоєння вітаміну D? Ось список

Вітамін D часто приймають у вигляді добавок, адже він здатен покращувати загальний стан здоров'я. Деякі вітаміни можуть перешкоджати його засвоєння та зводять всю користь до нуля.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про добавки, які категорично не варто приймати разом з вітаміном D.
Вітамін D допомагає регулювати кількість кальцію і фосфату в організмі. Ці поживні речовини необхідні для підтримки здоров’я кісток, зубів і м’язів.
Нестача вітаміну D може призвести до деформації кісток, наприклад рахіту у дітей, і болю в кістках, спричиненого станом, який називається остеомаляцією у дорослих.
Організм виробляє вітамін D під впливом прямих сонячних променів на шкіру під час перебування на вулиці.
Інші джерела включають:
Ще одним джерелом вітаміну D є харчові добавки.
Вітамін D не можна поєднувати з вітамінами:
Ці вітаміни можуть нейтралізувати дію вітаміну D або погіршити його засвоєння.
За словами ендокринолога Ольги Риженко, щоб вітамін D краще засвоївся, його можна приймати разом із фосфором, кальцієм, магнієм, вітаміном С та Омега-3.
До того ж алкоголь знижує засвоєння вітамінів А, D, Е, К, групи B, магнію та цинку, підвищує потребу в них та прискорює їхню втрату.
Важливо перед прийомом будь-яких вітамінів проконсультуватись з лікарем.
Профілактика включає три основні методи:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: HNS, Health harvard, Instagram-сторінка ендокринолога Ольги Риженко та сайт Doc.ua.