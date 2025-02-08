Какие добавки могут ухудшить усвоение витамина D? Вот список

Чем полезен прием витамина D

Витамин D помогает регулировать количество кальция и фосфата в организме. Эти питательные вещества необходимы для поддержания здоровья костей, зубов и мышц.

Недостаток витамина D может привести к деформации костей, например рахиту у детей, и боли в костях, вызванной состоянием, которое называется остеомаляцией у взрослых.

Организм вырабатывает витамин D под воздействием прямых солнечных лучей на кожу во время пребывания на улице.

Другие источники включают:

жирная рыба - например, лосось, сардины, сельдь и скумбрия

красное мясо

печень

яичные желтки

Еще одним источником витамина D являются пищевые добавки.

Какие добавки препятствуют усвоению витамина D

Витамин D нельзя сочетать с витаминами:

А

К1

Е

Эти витамины могут нейтрализовать действие витамина D или ухудшить его усвоение.

По словам эндокринолога Ольги Рыженко, чтобы витамин D лучше усвоился, его можно принимать вместе с фосфором, кальцием, магнием, витамином С и Омега-3.

К тому же алкоголь снижает усвоение витаминов А, D, Е, К, группы B, магния и цинка, повышает потребность в них и ускоряет их потерю.

Важно перед приемом любых витаминов проконсультироваться с врачом.

Профилактика дефицита

Профилактика включает три основных метода: