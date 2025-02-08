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Какие добавки могут ухудшить усвоение витамина D? Вот список

Какие добавки препятствуют усвоению витамина D (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Витамин D часто принимают в виде добавок, ведь он способен улучшать общее состояние здоровья. Некоторые витамины могут препятствовать его усвоению и сводят всю пользу к нулю.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о добавках, которые категорически не стоит принимать вместе с витамином D.

Чем полезен прием витамина D

Витамин D помогает регулировать количество кальция и фосфата в организме. Эти питательные вещества необходимы для поддержания здоровья костей, зубов и мышц.

Недостаток витамина D может привести к деформации костей, например рахиту у детей, и боли в костях, вызванной состоянием, которое называется остеомаляцией у взрослых.

Организм вырабатывает витамин D под воздействием прямых солнечных лучей на кожу во время пребывания на улице.

Другие источники включают:

  • жирная рыба - например, лосось, сардины, сельдь и скумбрия
  • красное мясо
  • печень
  • яичные желтки

Еще одним источником витамина D являются пищевые добавки.

Какие добавки препятствуют усвоению витамина D

Витамин D нельзя сочетать с витаминами:

  • А
  • К1
  • Е

Эти витамины могут нейтрализовать действие витамина D или ухудшить его усвоение.

По словам эндокринолога Ольги Рыженко, чтобы витамин D лучше усвоился, его можно принимать вместе с фосфором, кальцием, магнием, витамином С и Омега-3.

К тому же алкоголь снижает усвоение витаминов А, D, Е, К, группы B, магния и цинка, повышает потребность в них и ускоряет их потерю.

Важно перед приемом любых витаминов проконсультироваться с врачом.

Профилактика дефицита

Профилактика включает три основных метода:

  • Диета - следует потреблять продукты, которые содержат витамин D в
  • Солнечное воздействие - пребывание на солнце способствует выработке витамина D, особенно летом. Важно соблюдать баланс, чтобы избежать риска ожогов
  • Прием добавок - если поступление витамина D с пищей и солнцем недостаточно, рекомендуется принимать добавки: 600-800 МО в день для взрослых до 65 лет и 800-1,000 МЕ для пожилых людей (принимать витамин Д необходимо по назначению врача)

 

Ранее мы сообщали о 9 витаминах, которые продлевают жизнь.

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При написании материала использовались следующие источники: HNS, Health harvard, Instagram-страница эндокринолога Ольги Рыженко и сайт Doc.ua.

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Вітамін DЗдоровье